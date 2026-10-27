Čokoládovo-tvarohové košíčky: Jemný dezert, který vypadá slavnostně a přitom se připravuje jednoduše

Čokoládovo-tvarohové košíčky jsou u nás doma jeden z těch receptů, které vytahuji hlavně v létě. Troubu se mi zapínat nechce, ale něco sladkého v mrazáku se hodí skoro vždycky. Jde o malé mražené dezerty z několika surovin, hotové poměrně rychle, a kombinace rozpuštěné čokolády s trochou oleje s jemnou tvarohovou náplní jim dá pevný obal, krémový střed a příjemně chladivý efekt. Když je nechám přes noc v mrazáku, druhý den připomínají tak trochu domácí nanuk, jen schovaný v košíčku.
Na receptu se mi líbí, že není nijak pracný, ale výsledek nevypadá odbytě. Vychází z jednoduché verze s
80 g čokolády, 15 g rostlinného oleje, 200 g tvarohu, 20 g másla, 25 g moučkového cukru a 4 g vanilkového cukru. Existují i bohatší varianty, kde se přidává zakysaná smetana, šlehačka nebo . Doma se ale nejčastěji vracím k téhle rychlejší, menší dávce. Když má dezert vypadat slavnostněji, položím navrch pár malin nebo trochu rybízu. maliny A jedna praktická věc z kuchyně: každou čokoládovou vrstvu nechte před plněním opravdu krátce zatuhnout. Když se to uspěchá, košíčky se při vyndávání umí nepěkně lámat. Recept na rychlé čokoládovo-tvarohové košíčky
Doba přípravy: 20 minut Doba chlazení a mražení: minimálně 30 minut, ideálně přes noc Počet porcí: asi 6 až 8 košíčků podle velikosti formiček Ingredience pro přípravu 80 g čokolády podle chuti, nejčastěji používám hořkou 15 g rostlinného oleje 200 g měkkého tvarohu 20 g másla 25 g moučkového cukru 4 g vanilkového cukru
Volitelně na ozdobu: čerstvé maliny strouhaná čokoláda nasekané oříšky Postup přípravy čokoládovo-tvarohových košíčků s malinami
1. Nejdřív si připravte
vodní lázeň. Do menšího hrnce nalijte trochu vody, nahoru posaďte žáruvzdornou misku a zahřívejte tak, aby se její dno vody přímo nedotýkalo.
2. Do misky vložte nalámanou
čokoládu a nechte ji pomalu rozpustit. Až bude hladká, vmíchejte rostlinný olej. Směs získá lesk a bude se lépe roztírat.
3. Připravte si
silikonové nebo papírové košíčky na muffiny. Mašlovačkou nebo lžičkou potřete čokoládou dno i boky. Vrstva má být souvislá, ale není potřeba ji dělat zbytečně tlustou. Foto: Co budu jíst?, Příprava tvarohovo-čokoládových košíčků
4. Košíčky dejte do
mrazáku zhruba na 10 minut, aby čokoláda zpevnila. Mezitím se dá pohodlně nachystat náplň.
5. Do mísy dejte
tvaroh, změklé máslo, moučkový cukr a vanilkový cukr. Promíchejte do hladkého krému. Kdo chce jemnější strukturu, může směs krátce prošlehat ručním šlehačem.
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6. Košíčky vyndejte z mrazáku a naneste na ně ještě jednu tenčí vrstvu
čokolády, hlavně po stranách. Dvojitý obal pomáhá tomu, aby se dezert po ztuhnutí tolik nelámal.
7. Vraťte košíčky znovu do
mrazáku, tentokrát asi na 15 minut. Čokoláda musí být pevná ještě předtím, než přijde dovnitř náplň.
8. Do ztuhlých košíčků rozdělte
tvarohovou směs a povrch uhlaďte lžičkou. Nahoře nechte pár milimetrů místa na poslední čokoládovou vrstvu. Foto: Co budu jíst?, Příprava tvarohovo-čokoládových košíčků
9. Navrch rozetřete zbytek
rozpuštěné čokolády. Pokud chcete, přidejte ještě před zatuhnutím kousek maliny nebo trochu nasekaných oříšků.
10. Hotové košíčky vložte do
mrazáku alespoň na 15 minut. Já je ale nechávám raději do druhého dne. Lépe drží tvar a chutě se za tu dobu příjemně propojí.
11. Před podáváním je nechte při pokojové teplotě stát asi
3 až 5 minut, aby se do nich dalo bez boje kousnout. Skladujte je v mrazáku v uzavřené dóze, několik dní vydrží bez potíží. Foto: Co budu jíst?, Tvarohovo-čokoládové košíčky Rady U papírových košíčků pomůže, když je po vytažení z mrazáku na chvíli podržíte v ruce. Papír pak půjde lépe sloupnout. Pro drobnou obměnu zkuste do tvarohové náplně přidat trochu citronové kůry. S čokoládou funguje překvapivě dobře. Máte-li doma maliny, vložte jednu doprostřed náplně. Tahle ovocná verze se objevuje i u bohatších receptů a dezert příjemně odlehčí. Dobře chutnají také s bílou čokoládou. Jen je potřeba počítat s tím, že výsledek bude sladší, takže cukru v náplni může být méně. Košíčky, malinová varianta a pár chytrých obměn
U podobných receptů se často používá krémovější náplň z
250 g tvarohu, 200 g zakysané smetany a 200 ml smetany ke šlehání, doslazená moučkovým cukrem. Taková verze působí jemněji a víc jako klasický dezert. Pro běžné domácí mlsání se mi ale víc osvědčila kratší surovinová varianta. Je rychlejší a neznamená nákup půlky mléčného regálu.
Pokud chcete košíčky připravit do zásoby, udělejte rovnou dvojitou dávku a část nechte bez ozdoby. Dětem se dá před podáváním posypat vršek kakaem, dospělým přidat maliny nebo pár kapek kávového likéru. Z mrazáku mizí rychleji, než by člověk čekal.
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