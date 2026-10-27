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Čokoládovo-tvarohové košíčky: Jemný dezert, který vypadá slavnostně a přitom se připravuje jednoduše

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Čokoládovo-tvarohové košíčky patří u nás doma k receptům, které vytahuji hlavně v létě, když se mi nechce zapínat trouba a přesto chci mít něco sladkého po ruce. Jsou rychlé, nepečené, z pár běžných surovin a díky vrstvě rozpuštěné čokolády s trochou oleje drží tvar i po vytažení z mrazáku.
Obrázek receptu na tvarohové košíčky.

Obrázek receptu na tvarohové košíčky.

Zdroj: Foto: Co budu jíst?, Recept na tvarohovo-čokoládové košíčky
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 16:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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