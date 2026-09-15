Nelehká doba venkovských prodejen. Se situací bojují jednotlivé obce po svém

Další vesnicí na Jihlavsku, která neudržela prodejnou, se stal Dušejov. Od minulého pondělí je obchod dočasně uzavřený, prodavačky daly výpověď. Coop HB hledá náhradu a obec domluvila alespoň dojíždění pojízdné prodejny, která bude mít pečivo, uzeniny a další základní potraviny. Místní věří, že se obchod do vsi vrátí a diskutují na sociálních sítích jako o jedné z variant udělat prodejnu samoobslužnou v režimu 24/7.
Čtěte také: Otázky a odpovědi: Jak funguje první bezobslužná prodejna na Jihlavsku?
Touto cestou se loni vydali v Horních Dubenkách. Zhruba rok tam byla prodejna uzavřená a takzvaný hybridní provoz se ukázal jako nutnost. „Provozovat prodejnu potravin na venkově je podnikatelské dobrodružství, pro které jsme nesehnali provozovatele. Až možnost zařídit prodejnu jako bezobslužnou, s provozem 24/7, s tím, že zde bude prodavačka přítomna tři hodiny denně, se stalo pro provozovatele zajímavé,“ uvedla místostarostka Eva Tkadlečková. Obchod tam provozuje firma Nakupsisám.
Do obchodu chodí místní obyvatelé, chalupáři i návštěvníci, kteří nakupují v bezobslužném provozu pomocí zákaznické karty nebo aplikace. „Pak jsou tu ti, kteří obchod využívají opravdu jen a pouze v hodinách, kdy je tu přítomna prodavačka – potřebují nebo chtějí nakoupit za hotové, s prodavačkou prohodit pár slov, nakoupit krájené uzeniny a podobně,“ popsala místostarostka. Uvědomuje si, že v obci jsou i lidé, kteří nakupují v supermarketech nebo si nákup objednávají a místní obchod vůbec nenavštěvují. Prodejna je ale místem setkávání a pro některé seniory může být nákup v obchodě jeden z mála sociálních kontaktů za den.
Čtěte také: Nákup klidně o půlnoci. V Horních Dubenkách budou mít bezobslužnou prodejnu
O bezobslužném provozu uvažovali také v Řehořově, což je místní část Kamenice. Nakonec přistoupili k revoluční změně, místo pultového prodeje tam zavedli samoobsluhu. Zákazníci si mohou zboží prohlédnout, podívat se na trvanlivost nebo na složení. „Dříve lidé měli nákupní seznam, za nimi byla fronta, tak jen řekli, co potřebují, nebylo jim to moc příjemné. Ale teď si nakupují v klidu a vezmou si i něco navíc,“ vysvětlil loni na podzim předseda osadního výboru Jan Rathouský přímo v prodejně.
Obchod, který spadá pod Coop Velké Meziříčí, je nyní vzdušnější a láká i nové zákazníky. Ty se snaží zaujmout i bohatou nabídkou. Předseda osadního výboru zdůraznil, že vesnické obchody už dávno nenabízí s nadsázkou jen rohlíky a gothaj. V Řehořově lze koupit tak bezlepkové a bezlaktózové potraviny nebo například rýžové těstoviny. Vedle většího komfortu pro nakupující se podařilo výrazně snížit hospodářskou ztrátu, kvůli které dřív hrozil konec prodejny, místní dokonce podepisovali petici. Přestavba byla navíc relativně levná, regály měl řetězec na skladu z již uzavřených provozoven, převod do režimu 24/7 by vyšel na nějakých dvě stě tisíc.
Čtěte také: VIDEO: Prodejna v Řehořově se dostala do 21. století. Nově je to samoobsluha
Pomoci se snaží i hejtmanství, které letos podpořilo desítky venkovských prodejen. „Celou částku 3,64 milionu korun pokryje dotace, kterou Kraj Vysočina získal z programu Obchůdek 2021+ Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,“ informoval hejtman Martin Kukla (ANO) s tím, že každý žadatel dostane 70 tisíc. „Podpora pomáhá udržet základní služby i v menších obcích, kde má místní obchod pro obyvatele velký význam,“ dodal náměstek pro regionální rozvoj Jiří Pokorný (ANO). Další podpora pak míří pro podporu kamenných a pojízdných prodejen v nejmenších obcích.