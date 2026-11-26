Sněží a řidiči na Vysočině bourají. Záchranné složky teď zasahují v Kostelci u Jihlavy
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Sněží a řidiči na Vysočině bourají. Záchranné složky teď zasahují v Kostelci u JihlavyZdroj: Lenka Dvořáková
Článek byl publikován 26.11.2026 14:28
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