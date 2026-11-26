VIDEO: Stěhovák Leo rozdává piana. Jedno nově těší i pacienty v novoměstské nemocnici
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VIDEO: Stěhovák Leo rozdává piana. Jedno nově těší i pacienty v novoměstské nemocniciZdroj: Nemocnice Nové Město na Moravě
Článek byl publikován 26.11.2026 12:56
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