Nejčastější smrtící nemoci postihují hlavně dýchací cesty. Na seznamu je také srdce a mozek

Nejčastější smrtící nemoci postihují hlavně dýchací cesty. Na seznamu je také srdce a mozekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 07.10.2026 07:32
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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