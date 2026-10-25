Na obrazovky míří minisérie Hec. Stanislav Majer si kvůli roli oholil hlavu

Hec, FOTO: © Klára Cvrčková, distr. Česká televize Hec, FOTO: © Klára Cvrčková, distr. Česká televize Hec, FOTO: © Klára Cvrčková, distr. Česká televize Hec, FOTO: © Klára Cvrčková, distr. Česká televize Hec, FOTO: © Klára Cvrčková, distr. Česká televize Hec, FOTO: © Klára Cvrčková, distr. Česká televize Hec, FOTO: © Klára Cvrčková, distr. Česká televize Hec, FOTO: © Klára Cvrčková, distr. Česká televize
V nové detektivní minisérii Hec od České televize z roku 2026 hledá odloučená venkovská komunita vraha ve vlastních řadách. Režisér a scenárista Michal Samir herce Stanislava Majera přesvědčil, aby si pro roli zkoušeného kněze oholil hlavu a získal tak vzhled fotbalového fanouška. Požár kostela a nevyřešená minulost
Šestidílná minisérie zavede diváky do česko-polského pohraničí. Život malé izolované vesnice u hranic tvrdě zasáhne úmyslný požár dřevěného kostela, v jehož spálených troskách hasiči objeví lidské ostatky. Tragédie rozloží křehké vztahy mezi starousedlíky a do dříve klidné komunity vnese strach a vzájemné podezírání. K vyšetřování hrůzného činu přijíždí do svého rodného kraje kapitánka Alena Kočí. Zatímco hledá pachatele, musí sama čelit dávným rodinným konfliktům, bolestným událostem a tajemstvím z vlastní minulosti, před kterými se do té doby snažila uniknout.
Postavu policistky ztvárnila Petra Hřebíčková, která kapitánku vnímá jako silnou a na první pohled nepřístupnou ženu skrývající silné emoce. Její seriálovou matku Marii si zahrála herečka Milena Steinmasslová a na televizním place se spolu sešly vůbec poprvé. Režisér minisérie Michal Samir, který má za sebou úspěšné projekty jako Iveta nebo Profesor T., propojil kriminální linku s prvky psychologického dramatu a neowesternu.
Farář s tváří zachmuřeného rváče
Neowesternovému ladění odpovídá i proměna Stanislava Majera v nově přiděleného vesnického faráře Vojtka. Režisér přišel s nápadem na oholenou hlavu hned během prvního kola castingu, i když měl herec zpočátku pochybnosti. Majerovi připadalo, že farář s vizáží fotbalového chuligána nevzbudí v lidech potřebnou důvěru. Michal Samir ale potřeboval, aby kněz působil asketicky a vizuálně se vymykal běžné představě, s čímž herec nakonec souhlasil. Farář Vojtek v příběhu pátrá po vlastní ztracené víře a snaží se zorientovat ve vesnickém prostředí plném vlastních pravidel.
V minisérii se dále představí Juraj Loj, Jan Hájek, Magdaléna Borová, Jana Plodková, Jaromír Dulava nebo Jaroslav Plesl. Projekt sází na silný kontrast mezi letní atmosférou malebné venkovské krajiny a temným příběhem o postupném rozpadu lidské důvěry. Minisérie měla premiéru na mezinárodním festivalu Serial Killer.
Česká televize nasadí první díl na program
v neděle 25. října od 20:20. ČT1 Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( ceskatelevize, denik).