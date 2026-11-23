Hala ve Vítkovicích, hlavní karta turnaje a v ní dvě jména, která domácí fanoušek zná z dob, kdy obě nosila pás. David Kozma, 34letý český bojovník ve welterové váze s bilancí 35-15-0, proti Ronaldu Paradeiserovi, 29letému Slovákovi ve stejné divizi s bilancí 24-11-0. Oba už na vrcholu stáli. Ani jeden tam teď není. A zatímco se zpráva o jejich zápase rozletěla českými i slovenskými médii, oficiální karta turnaje uvádí jiné číslo akce i jinou halu, než psaly některé zprávy. Redakce MMAmag v ní našla první zádrhel.
Na oficiální kartě to vypadá jinak, než jak se zápas rozletěl médii
Oznámení přišlo v návaznosti na turnaj OKTAGON 98, který se odehrál 21. listopadu 2026 ve Werk Areně v Třinci. Jenže tam se tenhle duel bojovat nebude. Na oficiální kartě turnaje OKTAGON 104 redakce MMAmag dohledala zápas Ronalda Paradeisera s Davidem Kozmou na hlavní části programu, s datem 6. března 2027 a místem konání Mustang Aréna v Ostravě. OKTAGON MMA je česko-slovenská organizace, která pořádá turnaje i v Rakousku a Německu.
Část zpráv mluví o Ostravar Aréně. Jde o tutéž budovu: provozovatel Aréna Vítkovice uvádí, že hala od roku 2026 nese název Mustang Aréna.
Další údaj z karty je ještě důležitější. Zápas je na ní veden jako welterová váha do 77,1 kg, bez označení titulový zápas a bez označení titulový eliminátor. Je to duel potvrzený organizací na oficiální kartě, ne výzva jedné strany. Ostrava navíc není pro ani jednoho z nich neutrální půda.
Dvakrát král, dvakrát sesazený. A oba už v té hale jednou stáli
Kozma získal titul welterové váhy v roce 2018 na OKTAGONu 10, kde porazil Gábora Borárose technickým knockoutem ve 2. kole. Pás držel čtyři roky, pětkrát ho obhájil a na konci roku 2022 o něj přišel v souboji s Kaikem Britem. Organizace ho na jeho oficiálním profilu označuje za nejdéle vládnoucího krále welterové váhy. Paradeiser je bývalý šampion lehké váhy OKTAGONu a 31. října 2026 v Mnichově nastoupil podle organizace do rekordního 25. zápasu pod její hlavičkou.
Z výsledkové karty turnaje OKTAGON 84 ze 14. února 2026, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že v ostravské hale ten večer bojovali oba. Paradeiser tam prohrál titulový zápas welterové váhy s Britem, ukončení přišlo ve 3. kole v čase 1:18. Kozma na témže turnaji zdolal Jozefa Wittnera na rozhodnutí rozhodčích. Stejné město, stejný večer, opačná vzpomínka.
Žebříček říká jedno, posledních dvanáct měsíců druhé
V oficiálním rankingu OKTAGONu aktualizovaném 12. listopadu 2026 je Paradeiser dvojkou welterové váhy a Kozma pětkou. Kalendářní rok 2026 mluví obráceně. Z výsledkových sekcí obou oficiálních profilů redakce MMAmag sečetla jejich zápasy odehrané v kalendářním roce 2026:
|Rok 2026
|David Kozma
|Ronald Paradeiser
|Zápasů
|3
|3
|Výhry
|3
|1
|Porážky
|0
|2
|Soupeři
|Wittner, Zawada, Eckerlin
|Brito, Grant, Pfeifer
Paradeiserův návrat k výhře měl jasnou podobu. V článku s bodovacími lístky, který OKTAGON zveřejnil po mnichovském turnaji, stojí, že Clemens Werner, Vojtěch Novák i Daniel Homes dali Slovákovi všechna 3 kola, tedy 30:27.
Styly se přitom míjejí učebnicově. Sherdog eviduje u Kozmy 14 výher na submisi, naposledy nad Christianem Eckerlinem 26. září 2026, u Paradeisera 14 ukončení úderem. Jenže ani jasná výhra v Ostravě nemusí znamenat pás. V cestě stojí dvě jména, která v té kleci 6. března nebudou.
Vítěz bude stát o jedny dveře blíž. Klíč mu ale nikdo neslíbil
ANALÝZA Oficiální pořadí a kartu turnaje postavila redakce MMAmag vedle sebe a výsledek nadšení trochu brzdí. Šampionem welterové váhy je podle pořadí z 12. listopadu 2026 Amiran Gogoladze, jedničkou Jack Grant. Tedy muž, který Paradeisera 6. června 2026 na OKTAGONu 89 ukončil submisí v 1. kole. Oficiální karta vítězi ostravského zápasu titulovou šanci neslibuje.
Matchmaking, který postaví dvojku proti pětce a nenazve to eliminátorem, si nechává otevřené obě možnosti. Vítěz se hodí jako vyzyvatel i jako tahák dalšího velkého večera. Promotérská matematika má tu výhodu, že se dá spočítat až po zápase.
Částka k výplatám v textu není. OKTAGON výplaty bojovníků nezveřejňuje a k evropským turnajům nevydává výplatní listiny žádná komise, takže veřejně doložená částka neexistuje; redakce MMAmag ji proto neodhaduje.
Dva bývalí králové, jedny dveře zpátky nahoru. Vítěz na ně 6. března zaklepe. Klíč ale zatím drží někdo třetí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka