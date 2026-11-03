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Moderní podprsenky nosí ženy už 112 let. Jaké pohodlí si užívaly předtím?

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Dnes je tomu právě na den přesně 112 let, co si Američanka Marie Phelps Jacobová nechala patentovat „svůj“ vynález – dámskou podprsenku. On sice…
podprsenka

podprsenka

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 06:37

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