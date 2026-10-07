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Mladá řidička havarovala u Písku. Záchranáři ji do traumacentra transportovali vrtulníkem

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Mladá žena havarovala ve středu ráno nedaleko Písku. S osobním autem vyjela ze silnice a narazila do překážky. Do péče si ji převzali záchranáři od hasičů, kteří jí poskytli první pomoc. Pacientku následně do českobudějovického traumacentra přepravil vrtulník letecké záchranné služby.
Mladá řidička havarovala u Písku. Záchranáři ji do traumacentra transportovali vrtulníkem

Mladá řidička havarovala u Písku. Záchranáři ji do traumacentra transportovali vrtulníkem

Zdroj: HZS Jihočeského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 09:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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