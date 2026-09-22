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Nouzová záplata pro Windows 11, protože zářijová aktualizace rozbila počítače. Chyby AMD ale opraveny nejsou

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Microsoft šest dní po Patch Tuesday vydal mimořádnou opravu. Řeší padání vzdálených ploch i ztrátu zvuku, ale na problémy s grafikami se čeká dál.
Instalace Windows, PC, chyba

Instalace Windows, PC, chyba

Zdroj: Pete / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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