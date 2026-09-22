Nouzová záplata pro Windows 11, protože zářijová aktualizace rozbila počítače. Chyby AMD ale opraveny nejsou

V úterý 8. září 2026 dorazila na počítače s Windows 11 bezpečnostní aktualizace KB5124008. Během následujících hodin se začala hromadit hlášení: vzdálené plochy padaly po několika minutách, USB zvuková zařízení přestala fungovat a linuxové virtuální stroje ztratily přístup k hostitelským složkám. Microsoft 11. září otevřel první známé problémy a o tři dny později, 14. září, sáhl k mimořádnému kroku a vydal takzvanou out-of-band aktualizaci KB5129195 pro Windows 11 ve verzích 24H2 a 25H2. Jenže ani tahle záplata není kompletní. V její dokumentaci se neobjevuje žádná zmínka o opravě potíží, které uživatelé hlásí s grafickými kartami AMD Radeon. Kdo čekal, že jeden balíček vrátí všechno do pořádku, bude zklamaný.
Co přesně KB5124008 rozbila
Zářijová bezpečnostní aktualizace zasáhla hned několik klíčových oblastí systému. Nejviditelnější dopad pocítili správci serverů a firmy využívající Remote Desktop Services: RDP relace začaly padat po několika minutách, servery zamrzávaly na hlášce „Please wait for the Remote Desktop Configuration“ a přestaly reagovat konzole MMC, RDS Licensing Diagnoser i stránka Windows Update.
Druhý okruh problémů se týkal zvuku. Zařízení připojená přes USB Audio Class 1.0 buď ztratila zvuk úplně, nebo hlásila chybový kód 10. Ovládání hlasitosti a nastavení zvuku přestalo reagovat.
Třetí regrese zasáhla sdílení hostitelských složek do linuxových virtuálních strojů přes protokol Plan9. To rozbilo nejen klasické HCS-managed VM, ale i Windows Subsystem for Linux a aplikaci Claude Cowork, takže uživatelé najednou neviděli své lokální soubory.
Co KB5129195 skutečně opravuje, a co ne
Microsoft v oficiálním support článku potvrzuje, že KB5129195 řeší nestabilitu Remote Desktop Services. Podle release-health panelu pro 24H2 je opravené i sdílení složek přes Plan9.
U zvuku je situace složitější. Záplata opravuje selhání v 8kanálových a 3D režimech USB Audio Class 1.0, ale ostatní symptomy (chybový kód 10, nulová hlasitost, nereagující nastavení zvuku) zůstávají otevřené. Oficiální dočasné řešení zní: přepnout problémové zařízení do dvoukanálového režimu.
A pak je tu AMD. V dokumentaci KB5129195 se neobjevuje žádná položka týkající se grafického stacku Radeon. Nejnovější veřejně dostupný ovladač AMD Software: Adrenalin Edition 26.9.1 pochází z 3. září 2026, tedy ještě před vydáním problematické KB5124008, a jeho release notes žádný hotfix k zářijové regresi neobsahují. Kdy se opravy dočkáme, veřejně potvrzené není.
Uživatelé na fórech Microsoft Q&A navíc hlásí problémy s File History, které po odinstalaci KB5124008 zmizí. Microsoft ale tuto závadu zatím nezapsal mezi oficiálně potvrzené známé problémy.
Kterých verzí se záplata týká a jak ji ověřit
KB5129195 je určená výhradně pro Windows 11 24H2 a 25H2. Ostatní větve dostaly vlastní mimořádné balíčky:
- Windows 11 24H2 → KB5129195, cílový build 26100.9457
- Windows 11 25H2 → KB5129195, cílový build 26200.9457
- Windows 11 23H2 → KB5129242, cílový build 22631.7584
- Windows 11 26H1 → KB5129194 (určená pro nová zařízení s novým hardwarem, ne pro běžný upgrade)
Rozsah oprav je u 24H2 a 25H2 veřejně shodný, liší se jen číslo buildu.
Jak ověřit instalaci: Nastavení → Windows Update → Historie aktualizací a hledat KB5129195. Alternativně stačí spustit příkaz
winver a porovnat číslo buildu. Zařízení se zapnutou volbou „Získat nejnovější aktualizace, jakmile budou k dispozici“ mohou záplatu dostat automaticky; jinak je nutná ruční instalace přes Windows Update. Microsoft neuvádí žádné regionální omezení.
Instalovat, nebo čekat?
Pro stroje, které už běží na KB5124008, dává větší smysl KB5129195 doinstalovat než zůstat na rozbitém stavu. Microsoft sám doporučuje přejít na nejnovější dostupnou aktualizaci. Padání vzdálených ploch a ztráta přístupu k souborům ve WSL jsou problémy, se kterými se pracovat nedá.
Výjimku tvoří dva scénáře. Pokud je počítač závislý na USB Audio Class 1.0 v jiném než dvoukanálovém režimu, záplata problém vyřeší jen částečně. A pokud řešíte nejasnou regresi grafiky AMD Radeon, KB5129195 vám nepomůže a veřejný termín opravy neexistuje. V obou případech je rozumné nasadit aktualizaci nejdřív na testovacím stroji.
Šest dní od Patch Tuesday k mimořádné záplatě a výsledek je spíš menší škoda než návrat k normálu. Pro uživatele s grafikami AMD zůstává jediná jistota ta, že čekání pokračuje.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda