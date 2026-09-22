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Telefon se může nahrávat i po zakašlání. Důkaz najdete ve vlastním účtu, nahrávky jdou přehrát i smazatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Že se hlasoví asistenti spouštějí i bez vyzvání, změřil akademický výzkum. Kdo chce vědět, co ten jeho odeslal na server, nemusí luštit reklamy na Facebooku. Stačí otevřít historii hlasové aktivity a přehrát si, co mikrofon zachytil.
Telefon se může nahrávat i po zakašlání. Důkaz najdete ve vlastním účtu, nahrávky jdou přehrát i smazat
Zdroj: Foto: Petar Milošević - licence CC BY-SA 4.0
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