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Google vylepšuje integraci aplikace Gemini pro Macy s iMessage. Nově dokáže zprávy číst, hledat a odesílat

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Google připravuje pro svou aplikaci Gemini pro macOS propojení s aplikací Zprávy od Applu. Nová integrace umožní aplikaci Gemini číst zprávy, vyhledávat v historii konverzací...
Google vylepšuje integraci aplikace Gemini pro Macy s iMessage. Nově dokáže zprávy číst, hledat a odesílat

Google vylepšuje integraci aplikace Gemini pro Macy s iMessage. Nově dokáže zprávy číst, hledat a odesílat

Zdroj: Wired
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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