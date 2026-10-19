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Video ukazuje, kolik dobra se skrývá v dětském srdci: Vyděšenému pejskovi pomohla stejně, jako to znala od maminky

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Venku bouchala jedna rána za druhou a černý pes se tiskl ke zdi, jako by se do ní chtěl celý schovat. Malá holčička v růžové bundě se ale rozhodla, že na svůj strach nezůstane sám.
Video ukazuje, kolik dobra se skrývá v dětském srdci: Vyděšenému pejskovi pomohla stejně, jako to znala od maminky

Video ukazuje, kolik dobra se skrývá v dětském srdci: Vyděšenému pejskovi pomohla stejně, jako to znala od maminky

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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