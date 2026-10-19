Video ukazuje, kolik dobra se skrývá v dětském srdci: Vyděšenému pejskovi pomohla stejně, jako to znala od maminky

Konec ledna patří
v Číně přípravám na nejdůležitější svátky roku. Rodiny uklízejí, vaří a scházejí se, a hlavně odpalují petardy. Připomeňme, že podle staré tradice hluk a červená barva zahánějí zlé síly i neštěstí, takže na ulicích bouchá od rána do noci. Pro děti je to podívaná, pro většinu psů ale noční můra, před kterou nemají kam utéct. Malé ruce proti rachotu petard
Záběry, které později obletěly svět, vznikly 31. ledna 2022, tedy v předvečer
čínského Nového roku, ve městě Kao-an v provincii Ťiang-si na jihovýchodě Číny, jak uvedl americký týdeník Newsweek. Podle hongkongského deníku South China Morning Post zrovna nedaleko zapaloval petardy soused.
Pes sedí přikrčený u zdi a s každou ranou se přitiskne ještě víc. Malá holčička si toho všimne, nejdřív ho opatrně pohladí po hlavě, pak se k němu skloní a oběma ručkama mu zakryje uši. Je to drobné gesto, ale z obrazovky je cítit, že přesně ví, co dělá, a že právě teď ji pes potřebuje víc než kdokoli jiný.
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Proč to udělala, vysvětlila později její maminka. Kdykoli venku začnou bouchat petardy, zakrývá prý dceři uši stejně a uklidňuje ji.
„Říkám jí, že je tu maminka a že se nemusí ničeho bát,“ popsala podle singapurského webu Must Share News. Je přesvědčená, že holčička jen zopakovala to, co sama zná z náruče rodičů, a chtěla vyděšenému psovi dát stejný pocit bezpečí. Gesto, které rozplakalo miliony lidí
Video se nejdřív objevilo na čínské síti Douyin a odtud se rozběhlo na Weibo i na další
sociální sítě. Indický deník Free Press Journal tehdy napsal, že šestnáctivteřinový klip na Twitteru za necelý den nasbíral přes čtyři miliony zhlédnutí. Na Instagramu se příběh vrací pořád znovu. Letos v červenci ho připomněl britský deník Daily Mail s krátkým popiskem, že holčička nechtěla, aby se pes bál, a komentáře se opět hrnuly. Nejvíc ohlasů sklidila věta, že rodiče odvedli dokonalou práci. Deník South China Morning Post zase záběry zveřejnil na YouTube, kde je vidělo přes čtvrt milionu diváků.
Proč psi bouchání tak těžce snášejí
Strach z petard a ohňostrojů není u psů žádná výjimka. Britská charita Dogs Trust se na něj ptala v průzkumu, na který odpovědělo téměř 370 tisíc majitelů, a skoro polovina z nich přiznala, že jejich pes při ohňostrojích vykazuje známky úzkosti. Podle Jenny Kiddle, která v Dogs Trust vede oddělení psího chování, se strach navíc může objevit i u psa, který dřív na rány vůbec nereagoval, jak uvedl odborný web
Vet Times.
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Malá holčička přitom intuitivně udělala to, co radí i veterináři. Britská veterinární charita
PDSA doporučuje vyděšeného psa utěšit, pokud sám hledá blízkost člověka, nikdy ho za strach netrestat a připravit mu klidný úkryt se zataženými závěsy. U nás to majitelé psů dobře znají ze Silvestra, kdy se mnoho zvířat schovává pod postel nebo v panice utíká z domova.
Dospělí kolem ní slavili, ona si jako jediná všimla toho, kdo se bojí. Možná právě proto se video po letech pořád vrací a lidé ho sdílejí dál. Připomíná, že soucit se nedá naučit z knížek, ale z toho, jak se k nám chovají ti nejbližší, když se bojíme my.
Zdroje: Newsweek, Must Share News, Free Press Journal, South China Morning Post, Vet Times, PDSA