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Buvolí táta roku? Ve dvorském safari parku slaví už 125. potomka

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Ve dvorském safari parku mají důvod k oslavě. Na svět přišlo už 333. buvolí mládě. SAFARI PARK odvezl už 81 těchto úžasných turů do Jihoafrické republiky.
Buvolí táta roku? Ve dvorském safari parku slaví už 125. potomka

Buvolí táta roku? Ve dvorském safari parku slaví už 125. potomka

Zdroj: Dominika Stempa / SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 10:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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