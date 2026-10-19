Pastrňák využil chybu soupeře a rozjel obrat Bostonu. S dvanácti body je nejproduktivnějším Čechem v celé NHL

Druhá třetina běžela necelé tři minuty, když obránce Kings Erik Gustafsson nezvládl puk na modré čáře útočného pásma. Pastrňák ho sebral v přechodu, v rychlostním souboji soupeře přebruslil a sám se řítil do pásma Los Angeles. Najel do pravého kruhu a střelou zápěstím vyrovnal na 1:1. Asistenci nedostal nikdo, protože ji nikdo nepotřeboval. Boston do té chvíle doháněl manko z úvodu, kdy inkasoval dřív, než se pořádně rozbruslil. Po Pastrňákově gólu se zápas otočil, ačkoli vítěznou trefu nakonec zapsal někdo jiný. A právě na tom je vidět, jakou roli Pastrňák v letošním říjnovém Bostonu hraje.
Ztracený puk a střela z pravého kruhu
Sobotní večer v Crypto.com Areně začal pro Bruins tím nejhorším možným způsobem. Alex Laferriere otevřel skóre už ve 31. sekundě a Kings, kteří do zápasu vstupovali bez jediné výhry v sezoně, najednou hráli s vědomím, že můžou zlomit sérii.
Boston se z šoku vzpamatovával celou první třetinu. Pak přišla Gustafssonova chyba. Takové ztráty se v NHL stávají každý večer. Rozdíl dělá, kdo je u nich. Pastrňák nečekal na spoluhráče ani nehledal přihrávku, akci dotáhl sám od zisku puku až po zakončení. Gól padl ve 22:43 a podle oficiálního zápisu NHL šlo o neasistovanou trefu.
Zbytek zápasu měl tvar, jaký Boston potřeboval. Brankář Jeremy Swayman zastavil 25 střel a držel nerozhodný stav, dokud 6:24 před koncem nerozhodl Marat Chusnutdinov gólem na 2:1. Kings pak museli riskovat a Elias Lindholm s JJ Peterkou skórovali do prázdné branky. U Peterkovy trefy měl asistenci i Pastrňák, takže večer uzavřel bilancí 1+1.
Vítězný gól oficiálně patří Chusnutdinovovi. Podle nás ale zápas zlomila právě Pastrňákova akce, protože Bostonu po mizerném vstupu vrátila kontrolu nad hrou. Kings zůstávají na bilanci 0-4-2 a takové soupeře je potřeba zlomit včas, než uvěří, že jejich večer konečně přišel.
Dvanáct bodů v devíti zápasech
Proti Los Angeles bodoval Pastrňák popáté v řadě. Po devíti startech má 12 bodů za 4 góly a 8 asistencí. Jeho forma přitom nevznikla za jeden kalifornský večer: už po druhém týdnu sezony ho NHL.com/cs vybralo českou hvězdou týdne, tehdy se 7 body v 6 zápasech.
Mezi Čechy v zámoří je teď jasnou jedničkou:
|Hráč
|Body
|David Pastrňák
|12
|Martin Nečas
|10
|Tomáš Hertl
|7
|Filip Hronek
|6
|Pavel Zacha
|5
|Jiří Kulich
|3
|Klapka, Palát, Chytil
|2
Nejbližší pronásledovatel Nečas ztrácí dva body. To je cenný údaj, protože loňská sezona patřila jemu. Oba sice pokořili hranici 100 bodů, jenže českou hvězdou ročníku 2025/26 zvolilo NHL.com/cs Nečase a ten získal i Zlatou hokejku. Ukončil tím tříletou Pastrňákovu nadvládu v anketě. Letošní říjen tak má i podtext malé odvety.
Srovnání s minulou sezonou vychází nečekaně vyrovnaně. Loni Pastrňák nasbíral 100 bodů v 77 zápasech, tedy 1,30 bodu na utkání. Teď drží tempo 1,33. Hraje tedy na úrovni stobodového ročníku, i když devět zápasů je zatím malý vzorek.
Pro úplnost je dobré ukázat i druhou stranu. Ligovou produktivitu vede Connor McDavid s 23 body v osmi zápasech a Pastrňák mu ztrácí 11 bodů. V tabulce celé NHL je třináctý. Kanadská superhvězda hraje svou vlastní soutěž, Pastrňák patří do široké špičky za ní.
Z dalších českých stop posledních dnů stojí za zmínku Daniel Vladař, který 25 zákroky dovedl Philadelphii k první výhře sezony, 3:1 nad Ottawou. Filip Chytil se po zranění vrátil do sestavy Vancouveru a hned při návratu asistoval. Karel Vejmelka naopak v Utahu proti Edmontonu inkasoval pět gólů ze 17 střel a po 33 minutách musel z branky.
Boston se učí otáčet nepovedené zápasy
Výhra v Los Angeles nebyla v sérii výjimkou. O den dřív Boston v Anaheimu prohrával 0:2 po dvou gólech Ducks na konci první třetiny. Otočil to na 4:2 díky třem přesilovkovým gólům a výbornému Michaelu DiPietrovi. Pastrňák se trefil v přesilovce a přidal asistenci.
Vzorec se opakuje. Boston nepatří k týmům, které soupeře přejedou od první minuty. Úvody zápasů mu nesedí, v Los Angeles inkasoval po půl minutě. Umí se ale během utkání zlepšovat a v koncovkách neztrácí hlavu. Trenér Marco Sturm po zápase s Kings právě tohle zdůrazňoval. Pastrňák v rozhovoru pro NHL.com/cs mluvil o větším klidu, s nímž tým hraje těsné zápasy. Tři výhry v Kalifornii za sebou, v San Jose, Anaheimu a Los Angeles, jsou tomu dobrým dokladem.
V Los Angeles přitom Bostonu chyběl Pavel Zacha. Duel v Anaheimu nedohrál, naposledy byl na ledě v čase 51:01. Do té doby stihl dvakrát asistovat. Podle NHL.com/cs jde o zranění horní části těla s absencí odhadovanou v řádu dnů. Přesné datum návratu klub nepotvrdil.
Zachova absence je pro Pastrňáka citelná. Sturm dříve otevřeně řekl, že Pastrňák potřebuje kvalitního centra, který mu uleví od části povinností a nechá ho hrát jeho nejlepší hokej. Jako takového hráče zmínil právě Zachu a připomněl i dobu, kdy Pastrňáka podpíral Patrice Bergeron.
Proto má výhra v Los Angeles větší váhu, než by napovídal výsledek 4:1. Pastrňák bez svého centra udělal rozdílovou akci sám a zápas pak dotáhli jiní: Chusnutdinov vítězným gólem, Swayman zákroky. V tom vidíme hlavní posun proti minulosti. Pastrňákova forma tým nenahrazuje, ale stabilizuje. Dá Bostonu oporu ve chvílích, kdy se zápas nevyvíjí podle plánu, a zbytek mužstva ji dokáže využít.
Čísla tuhle tezi podporují. Boston má bilanci 7-2-0, 14 bodů a sérii pěti výher. Ve Východní konferenci je druhý za Carolinou a v Atlantické divizi drží pozici lídra. Loni měl po devíti zápasech bilanci 3-6-0, říjen uzavřel 6-7-0 a do play-off se nakonec dostal jako první divoká karta se 100 body. Letošní start je o třídu lepší. Mluvit o Bostonu jako o hlavním favoritovi je po devíti kolech předčasné. Pokud ale udrží tempo, dá se čekat, že loňský strop překoná.
Kdy a kde sledovat Bruins
Kalifornský výjezd je za Bostonem, ale cesta ještě nekončí. Program na nejbližší dny vypadá takto:
- Dallas proti Bostonu: středa 21. října od 2:00 českého času, živě na Nova Sport 2, záznamy během 21. a 22. října
- Boston proti Nashvillu: 22. října (zámořské datum), doma
- Boston proti San Jose: 24. října (zámořské datum), doma
- Carolina proti Bostonu: 27. října (zámořské datum), venku
Domácí zápasy Bostonu obvykle začínají večer místního času, což u nás znamená noc na následující den. Konkrétní čas a vysílací kanál se vyplatí ověřit u vysílatele, potvrzené zařazení je zatím jen u duelu v Dallasu. V sezoně 2026/27 vysílají NHL v Česku Nova a Prima, vybrané zápasy běží na volných kanálech a všechna utkání jsou dostupná přes NHL.tv na DAZN. Podrobnosti shrnuje návod NHL.com/cs.
Duel v Dallasu bude zajímavý i proto, že Stars patří k týmům, proti kterým Bostonu pozdní nástupy neprojdou. Pokud bude Zacha znovu chybět, bude opět záležet na tom, kdo na sebe vezme rozdílové chvíle.
Gustafssonova ztráta trvala jen vteřinu a Pastrňák z ní udělal zlom celého večera. V říjnovém Bostonu přesně tohle umí: ne každý zápas rozhodnout sám, ale ve správnou chvíli ho vrátit týmu do rukou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka