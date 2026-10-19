Chorý ukázal sudímu prostředníček a ve Slavii za něj už nikdo nebojuje. Hráči se cítí zrazení, klub řeší odchod

Pětapadesátá minuta, Fortuna Arena, stav 0:0. Chorý leží po souboji s hradeckým obráncem Tomášem Petráškem na trávníku a drží se za obličej. Hra běží dál. Když se zastaví a rozhodčí Jan Všetečka se podívá jeho směrem, útočník Slavie si dál tře nos. Mezi prsty přitom vystrčí ten nejvýmluvnější z nich. Všetečka vytáhne přímou červenou kartu a pak situaci dlouho vysvětluje kapitánu Tomáši Holešovi. Slavia v 11. kole Chance Ligy s Hradcem jen remizuje 0:0 a ztrácí body v těsném souboji o čelo tabulky. Pro Chorého ale nejde jen o další vyloučení. Přišel o důvěru, na které v létě stál celý jeho návrat do týmu.
Gesto, které nešlo přehlédnout
Kontext zápasu dělá z incidentu ještě větší zkrat. Slavia podle klubové zprávy ze zápasu neměla v prvním poločase jedinou střelu na branku. Po pauze se začala zvedat a i v deseti si vypracovala šance přes Mojmíra Chytila a Davida Mosese. Chorý tak tým opustil ve chvíli, kdy se hra konečně začala lámat v jeho prospěch.
Podle popisu deníku Sport se gesto snažil zamaskovat, prostředníček měl působit jako součást tření obličeje. Rozhodčí to tak neviděl. Do zápisu o utkání uvedl: „Posunek k ponížení nebo zesměšnění R… zdvižený prostředníček směrem k R.“ Úřední jazyk tu mluví jasně. Nejde o ostrý souboj ani o přehnanou reakci v zápalu hry, ale o demonstrativní urážku rozhodčího.
Zda Chorého Petrášek v předchozím souboji skutečně zasáhl do obličeje, z dostupných popisů jednoznačně nevyplývá. Rozhodčí ale nehodnotil souboj. Hodnotil to, co přišlo po něm.
Čtvrtá červená za čtrnáct měsíců
Kdyby šlo o první prohřešek, Slavia by ho nejspíš odbyla jako zkrat. Jenže podle iROZHLAS jde o Chorého čtvrtou červenou kartu za 14 měsíců. A tři předchozí mají společný jmenovatel:
- úder pěstí do rozkroku Milana Heči,
- údajné plivnutí na Sampsona Dweha,
- loket do obličeje Asgera Sörensena v květnovém derby se Spartou.
Kvůli trestům disciplinární komise zmeškal v minulé sezoně dohromady 13 zápasů, včetně dvou šestizápasových stopek. Po derby mu tehdejší výkonný ředitel Jaroslav Tvrdík oznámil vyřazení z kádru a Slavia ho fakticky postavila na trh.
V létě ale přišel obrat. Tvrdík 23. července na tiskové konferenci přiznal, že dostal „závažný akcionářský příkaz“, který mu ukládá vrátit Chorého do A-týmu. Majitel Pavel Tykač s hráčem podle něj několikrát mluvil. Tvrdík tehdy dodal větu, která dnes zní jako zadání, jež Chorý nesplnil: Slavia chce „Chorého z prvních dvou sezon“, ne hráče, který opakovaně stojí před disciplinárkou. Smlouvu má do léta 2027 a vývoj se měl řídit „podle jeho vystupování“.
Aktuální incident se od předchozích liší v jedné podstatné věci. Heča, Dweh i Sörensen byli soupeři a šlo o agresi v souboji, kterou lze aspoň vysvětlit emocemi. Prostředníček na rozhodčího je útok na autoritu, která utkání řídí. Disciplinárně i symbolicky je to jiná kategorie.
Trpišovský: „Nechci ho ani vidět“
Reakce Slavie byla ostřejší než po kterémkoli z předchozích vyloučení. Trenér Jindřich Trpišovský označil gesto za „absolutně stupidní věc“, s Chorým po zápase nemluvil a podle Sport.cz ho „nechce ani vidět“. Na otázku, zda incident vnímá jako zradu, odpověděl: „Cítím to tak, jak jste řekl.“
Ještě víc vypovídají slova kapitána. Holeš připomněl, že před sezonou proběhla sezení starších hráčů, na kterých jasně zaznělo: tohle se už nesmí stát. „Všichni jsme se za něj postavili,“ řekl. V jeho podání to nezní jako výčitka, spíš jako konstatování, že kabina vsadila svou důvěru a prohrála ji.
Podle nás je právě tohle hlavní ztráta celého incidentu. Návrat Chorého po Tykačově zásahu nestál jen na rozhodnutí majitele. Stál na tom, že spoluhráči a trenéři byli ochotni jeho minulost odložit stranou. Kdo si tuhle důvěru vyčerpá jednou, dostává obvykle druhou šanci. Kdo ji vyčerpá po výslovné poslední šanci, už ne.
Praktický důsledek přišel okamžitě. Trpišovský oznámil, že Chorý „do Istanbulu s námi nepoletí“. Na úterní zápas Ligy mistrů s Fenerbahce tedy neodcestuje, přestože na pohárové soupisce Slavie na webu UEFA stále figuruje. „Co bude dál, uvidíme,“ dodal trenér. Deník Sport podle dostupných informací píše, že klub s ním už nepočítá a řeší zimní odchod. Oficiální stanovisko Slavie, které by to potvrdilo, zatím chybí.
Co mu hrozí a o co přijde Slavia
Disciplinární komise teprve rozhodne, rámec ale napovídá rozbor Sport.cz. Gesto spadá pod § 45 disciplinárního řádu, tedy pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám.
|Varianta
|Zákaz činnosti
|Pokuta
|Základní sazba
|2 až 6 týdnů
|do 100 000 Kč
|Zvlášť hrubý způsob
|4 týdny až 9 měsíců
|do 250 000 Kč
Recidiva mu podle rozboru přitíží. Jde ovšem jen o rozmezí, konkrétní trest zatím uložen nebyl.
Sportovní cena je pro Slavii vysoká. Podle profilu hráče na webu Chance Ligy dal Chorý v ročníku 2024/25 čtrnáct ligových gólů a v sezoně 2025/26 sedmnáct, celkem 31 branek ve dvou titulových sezonách. Ani letos se jeho produktivita nezhroutila, má 4 góly v 8 zápasech. Se 200 centimetry a 100 kilogramy je v lize typově téměř nenahraditelný hrot a v kariéře má na kontě 85 ligových gólů.
A Slavia ho potřebuje právě teď. Po 11. kole má 25 bodů a skóre 22:8, Sparta o bod víc, Jablonec o bod méně. V Lize mistrů jde 20. října v 18.45 do Istanbulu na Fenerbahce. Alternativami v hrotu jsou Chytil, Ivan Schranz, Danijel Šturm a Adonija Ouanda. Jsou to hráči pohyblivější, různorodější, ale žádný z nich nedokáže hrát zády k bráně tak jako Chorý. Pokud by v zimě odešel, dá se čekat, že Slavia bude hledat fyzicky silnou devítku, protože takový profil v kádru jinak nemá.
Tady leží jádro celé věci. Chorý už není jen „rizikový střelec“, jehož góly vyváží občasný zkrat. Čtyři góly v osmi zápasech na jedné straně, čtvrtá červená za čtrnáct měsíců na straně druhé. Sportovní přínos a reputační cena se u něj začínají nebezpečně vyrovnávat. A každý další exces naklání misky vah na stranu, kde už góly nepomohou.
Kam dál
Ještě 14. října, tři dny před zápasem s Hradcem, psal iSport o jednání o nové smlouvě. Zároveň ale upozorňoval na eminentní zájem Plzně, kde mu měl sportovní ředitel Adolf Šádek předložit velmi zajímavou nabídku. Tato varianta zůstává otevřená, i když má své háčky. Návrat do Plzně je citlivý kvůli jeho dřívějšímu odchodu do Slavie a starší květnová analýza iSportu připomínala i to, že tamní trenér preferuje pohyblivějšího hrotového útočníka.
Další možnosti jsou zatím spíš v rovině spekulací. Po květnovém vyřazení zmiňoval iSport jako svůj tip Slovan Bratislava, tedy klub schopný unést mzdu odhadovanou na 1,5 milionu Kč měsíčně. West Ham měl podle serveru inFotbal situaci v létě sondovat, iSport ale uvedl, že žádná jednání se nevedla. Konkrétní zahraniční nabídka po incidentu s Hradcem potvrzená není.
Cesta zpět teoreticky existuje. V květnu už jednou zazněl verdikt, který vypadal definitivně, a v červenci ho majitel zvrátil. Tentokrát by ale Tykač nešel jen proti vedení. Musel by jít i proti trenérovi, který hráče nechce vidět, a proti kabině, která se za něj jednou postavila a cítí se zrazená.
Slavia odlétá do Istanbulu bez svého nejprověřenějšího střelce. Jeho místo v letadle zůstalo prázdné kvůli jedinému gestu, které měl schovat za tření nosu. Neschoval.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle