Sivák zdemoloval šampiona Enfusion ve třetím kole. Jsem to nejlepší, co tady bylo, je a bude, vzkázal

Brandon Fos přijel do Žiliny s tituly Enfusion a s veřejným slibem, že bude prvním mužem, který Václava Siváka porazí. Ve třetím kole už podle reportu serveru Fights.cz nedokázal pořádně stát na přední noze. Rozhodčí ho poslal do počítání, Nizozemec se ještě zvedl, ale v posledních vteřinách kola přišel další kop do stejného místa a Fos na zemi signalizoval konec. Sivák si pak vzal mikrofon a během minuty stihl říct, že nechce moc mluvit, a hned nato, že je největší, co tady kdy bylo. Oficiální stránku turnaje, výsledkový přehled i profil poraženého postavila redakce MMAmag vedle sebe a dopočítala, co Siváka čeká dřív, než si stihne odpočinout.
Sivák si našel jedno místo a vracel se na něj celý zápas
Hlavní zápas turnaje RFA 34 se odehrál 17. října 2026 v žilinské aréně. RFA je slovensko-česká organizace, která pod jednou střechou pořádá MMA, kickbox, box i zápasy v malých rukavicích. Václav Sivák, neporažený český kickboxer, šel do titulového zápasu v K-1 do 70 kg s bilancí 36-0, jak RFA uvedla na stránce turnaje.
V prvním kole posílal Sivák kopy do lýtka, Fos odpovídal delšími kombinacemi zakončenými low kicky. Ve druhém kole Nizozemec zatlačil soupeře na pletivo a trefil high kick, Sivák vrátil front kick do obličeje a koleno na žebra. Ve třetím kole převzal iniciativu, přidal round kicky a Fos přestal obranu lýtek stíhat. Takhle průběh popisuje report Fights.cz.
Výsledek je stručný: KO ve třetím kole, uvádí výsledkový přehled slovenského TnLive. Sivák má po zápase 37-0, jak po turnaji uvedl MMA Fanatik; Fosovi se předzápasových 29-3 mění na 29-4, což je dopočet z bilance před zápasem a z prohry v Žilině. V dostupném náhledu profilu na Tapology našla redakce MMAmag u Siváka samostatně vedený profesionální kickboxerský záznam 23-0-0, tedy jiný okruh zápasů než celková bilance, se kterou pracuje RFA. Aby bylo jasné, koho Sivák takhle rozebral: Fos nepřijel z ulice, v oficiální tabulce Enfusion má řádek, který zná každý český fanoušek.
Kdo vlastně přijel Sivákovi sebrat nulu
Brandon Fos je nizozemský kickboxer s tituly v kickboxu i v muay thai v malých rukavicích. RFA ho před zápasem představovala jako dvojnásobného šampiona Enfusion, organizace pořádající turnaje v kickboxu a muay thai. Na jeho oficiálním profilu na webu Enfusion Live dohledala redakce MMAmag devět zápasů v organizaci bez jediné porážky, tedy 9-0, a mezi nimi výhru na body nad Tadeášem Růžičkou na akci Enfusion #104 & Enfusion Talents #87.
Že Sivákovu neporazitelnost ukončí, řekl Fos podle RFA ještě před zápasem; organizace jeho výrok uvedla přímo na stránce turnaje. Do Žiliny přitom šel podle Sivákových slov po dvouleté pauze a Čech mu to po zápase anglicky pochválil. Oba navážili shodně 69,8 kg, jak z vážení 17. října 2026 uvedl FightBuzz. Sivák měl pak v ruce mikrofon zhruba minutu a stihl během ní říct dvě věci, které si odporují.
Nechci moc mluvit, řekl do mikrofonu. A pak mluvil
Bezprostředně po zakončení hlavního zápasu RFA 34 v Žilině 17. října 2026 nejdřív česky prohlásil: „Chci ukazovat dobré zápasy, nechci moc mluvit“. Potom poděkoval soupeři v angličtině za návrat po dlouhé pauze. A nakonec přidal: „Jsem to největší, co tady kdy bylo, je a bude!“ Obě věty pocházejí z reportu Fights.cz z 18. října 2026, který ovšem nabízí dvě znění téže věty: v titulku „nejlepší“, v textu „největší“.
Postavte si ta dvě tvrzení vedle sebe. Fos před zápasem sliboval, že bude prvním, kdo Siváka zastaví. Sivák se 17. října 2026 do mikrofonu prohlásil za největšího v historii. První tvrzení vyvrátil výsledek, druhé zůstává Sivákovým hodnocením sebe sama, ne údajem ze žebříčku. To druhé bude navíc obhajovat dřív, než sám čekal.
Za 41 dní Praha, za 56 dní box do 95 kg
Pauza se nekoná. RFA na stránce turnaje RFA 35 uvádí datum 27. listopadu 2026, Prahu a Sportovní halu Královka a mezi hlavními jmény jmenuje Patrika Záděru; konkrétní zápas se Sivákem stránka neuvádí. Že má jít o jejich třetí vzájemné utkání, tentokrát v malých rukavicích do 75 kg, píše Fights.cz. Na 12. prosince 2026 potvrzuje oficiální web Fight Night Challenge pro turnaj Fight Night Challenge 12 v Bratislavě duel Siváka s českým bojovníkem Václavem Mikuláškem, a že půjde o box do 95 kg, uvádí Fight-live.cz.
Z veřejně oznámených termínů a z výsledků vážení spočítala redakce MMAmag, kolik času mezi třemi večery zbývá a jak velký je skok nahoru: do RFA 35 je to 41 dní, do Fight Night Challenge 12 pak 56 dní. Z 69,8 kg na vážení v Žilině na prosincový limit 95 kg je rozdíl 25,2 kg.
|Turnaj a datum
|Soupeř, pravidla a limit
|Odstup od RFA 34
|RFA 34, 17. 10. 2026
|Brandon Fos, K-1 do 70 kg
|0 dní
|RFA 35, 27. 11. 2026
|Patrik Záděra, malé rukavice do 75 kg
|41 dní
|Fight Night Challenge 12, 12. 12. 2026
|Václav Mikulášek, box do 95 kg
|56 dní
Na rok 2027 Sivák sám avizoval start v mezinárodní organizaci ONE Championship a odvetu s Angelem Volpem v RFA. Zatím je to jeho plán, ne oznámený zápas. Nulu si uhájil tím, že soupeři kus po kusu bral přední nohu. A ta jeho dostane do konce roku 2026 dvě zkoušky, ve dvou různých pravidlech a ve dvou různých vahách.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková