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Tuhle hračku dostával za socialismu každý kluk k Vánocům. Dnes za ni sběratelé z Německa platí i 2 400 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pár otáček klíčkem, páčka na první rychlost a plechový traktor se pomalu […]
Tuhle hračku dostával za socialismu každý kluk k Vánocům. Dnes za ni sběratelé z Německa platí i 2 400 Kč
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 19.10.2026 11:07
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