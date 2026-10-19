Trenér ze Spejbl Gymu promluvil o Mikuláškově trápení. Je pod strašným tlakem, chudák je vyřízený

V rohu to vzdali dřív než on. Václav Mikulášek stál v ringu bez rukavic poprvé v životě a proti sobě měl muže, který v téhle disciplíně nasbíral roky zápasů. Koleno ho podle jeho vlastních slov limitovalo už během boje a duel skončil tím, že z jeho rohu přiletěl ručník. Jeho trenér Michal Vančura o několik týdnů později vysvětlil, proč to udělal, a o vazech ani o bolesti přitom nemluvil. Redakce MMAmagu porovnala české zpravodajské texty o tom večeru a narazila na detail, ve kterém si odporují.
Do ringu letěl ručník, na který si ve Spejbl Gymu nevzpomínají
Galavečer The Ring 21 × Fusion 33 se konal 19. září 2026 v plzeňské Lokomotivě. Mikulášek, bývalý bojovník OKTAGONu a jedno z nejsledovanějších jmen české scény, si v něm poprvé vyzkoušel profesionální box bez rukavic, tedy disciplínu, ve které se boxuje holýma rukama. Proti němu stál Dominik Herold, Čech vedený i v databázi americké organizace Bare Knuckle Fighting Championship. Domácí předzápasové texty mu připisovaly bilanci 7–2, Mikulášek šel do téhle disciplíny s čistým listem.
Jak přesně zápas skončil, se česká média rozcházejí. Fights.cz den po galavečeru popsal dění kolem třetího kola, o měsíc později tentýž server psal o poraněném koleni v prvním kole a ručníku ve druhém, FightBuzz uvádí pád v úvodním kole a ukončení ve třetím. Shodují se na jediném: zápas zastavil roh, ne rozhodčí.
A právě ten ručník je v příběhu nejsilnější. „Byl to snad první hozený ručník za 22 let, co existuje Spejbl Gym,“ řekl v rozhovoru pro Clash Ondřej Hutník, který klub vede společně s Vančurou. Je to jeho tvrzení, ne doložená statistika. I tak sedí k tomu, co následovalo.
Vhození ručníku samo o sobě není skandál. Skandální bylo až to, co k němu Vančura dovysvětlil.
Trenér pak řekl větu, kterou si přečte každý, kdo někdy četl komentáře pod sebou
Vančura v rozhovoru pro Clash nejdřív popsal, co od svěřence v ringu potřebuje vidět. „Můžeme vyhrát, prohrát, to je mi jedno, ale musím vidět, že je tam nějaká chuť, zapálení,“ citoval ho server Fights.cz. Pak přišla pasáž, která se v prostředí, kde se obvykle mluví o makání dál, slyší málokdy.
„Václav to má hrozně těžké v té jeho slávě, strašné tlaky ze všech stran. Vždyť je to hrozné, co se o sobě dočte na sociálních sítích. Chudák je z toho vyřízený, potřebuje určitý restart,“ řekl trenér. A hned dodal, kdo s tím má něco udělat: „My ho ve Spejbl Gymu samozřejmě máme na starost a je jen na nás, jak si s tím poradíme.“
Žádná diagnóza v těch slovech není. Vančura mluví o tlaku a únavě, ne o nemoci, a víc do toho číst nelze. K jeho slovům si redakce MMAmagu otevřela konsenzuální stanovisko Mezinárodního olympijského výboru o duševním zdraví vrcholových sportovců, které v srpnu 2026 vyšlo v odborném časopise British Journal of Sports Medicine. Dokument doporučuje posuzovat psychickou reakci sportovce na zranění jako běžnou součást péče a ochranu před dopady sociálních sítí bere jako téma, ne jako okrajovou drobnost; olympijský výbor sám od roku 2024 provozuje službu, která během her detekuje online útoky na sportovce.
Že nejde o výmluvu vyrobenou až po prohře, naznačuje i to, co se kolem zápasu dělo ještě před prvním gongem.
Patnáct a půl kila navíc, a stejně to nestačilo
Čísla z veřejného vážení, do kterých redakce MMAmagu nahlédla, dávají celému večeru nečekaný rámec. Mikulášek byl na váze výrazně těžší, a přesto byla zkušenost v disciplíně na druhé straně ringu.
|Údaj z vážení
|Hodnota
|Zdroj
|Václav Mikulášek
|110 kg
|BKClub, vážení před galavečerem
|Dominik Herold
|94,5 kg
|BKClub, vážení před galavečerem
|Rozdíl (110 − 94,5)
|15,5 kg
|výpočet redakce MMAmagu
Patnáct a půl kila. V boxu bez rukavic je to obrovský rozdíl, který Mikuláškovi nebyl k ničemu. Zda byl duel sjednaný jako křížová váha, nebo s pevným limitem, se v dostupných textech navíc liší.
Měsíc po tom všem seděl Mikulášek na tiskové konferenci, kde musela zasahovat ochranka. O žádném restartu tam nepadlo ani slovo.
Restart, nebo rovnou další ring? Termín nenastavuje gym
ANALÝZA Od plzeňského večera k 19. říjnu 2026 uplynulo 30 dní a Mikulášek je mezitím nasmlouvaný na další zápas. Redakce MMAmagu prošla oficiální program organizace Fight Night Challenge: turnaj FNC 12 se podle webu promotéra koná 12. prosince 2026 od 18.00 v bratislavském zimním stadionu Ondreje Nepely a na zveřejněné kartě je dvojice Sivák vs. Mikulášek. České servery k tomu uvádějí klasický box ve velkých rukavicích s limitem do 95 kg; oficiální oznámení pravidel se na webu organizace dohledat nedalo.
Na tiskové konferenci se podle Fights.cz do sebe oba muži pustili natolik, že zasahovala ochranka. „Je třeba o 20 kilogramů těžší, ale po boxerské stránce je to pořád začátečník,“ prohlásil na adresu Mikuláška Václav Sivák. Promotérsky to dává dokonalý smysl. Vyhrocený konflikt prodává lístky líp než pauza a termín galavečera nenastavuje gym.
Jenže tím vzniká rozpor, který se těžko přehlédne. Trenér mluví o restartu, kalendář mluví o prosinci. Velké rukavice jsou pro Mikuláška šetrnější formát než holé pěsti, koleno ani to, co Vančura popsal jako hlavní problém, ale nevyřeší. Ručník je jediná věc, kterou roh v ringu hodit může. Do komentářů pod videi neletí nic.
ATRAKTIVNÍ TITULEK (OG:title): Ručník ve Spejbl Gymu skoro neznají. Trenér pak řekl: Chudák je vyřízený
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek