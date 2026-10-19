Kdo zalije cukety kopřivovou vodou ve špatný moment, spálí jim kořeny. Správné jsou jen dvě okna za celou sezónu

Pokud letos usilujete o rekordně velké cukety, možná přehlížíte mocného přírodního spojence, který už na vaší zahradě možná je: kopřivy.
Proměna tohoto běžného plevele v dynamické hnojivo by mohla být podle webu iReceptář doslova vaší tajnou zbraní pro pěstování cuket, které vám bude závidět celé okolí. Kouzlo kopřivového hnojiva
Kopřivy jsou víc než jen nepříjemným prvkem na zahradě. Díky tomu, že se mohou pochlubit bohatým obsahem dusíku, železa, hořčíku a síry, jsou rovněž
vynikajícím zeleným hnojivem, které nabízí všechny důležité živiny nezbytné pro bujný růst rostlin. Jejich vysoký obsah dusíku podporuje zejména bujný vegetativní růst, který je klíčový v raných fázích vývoje cukety. Jak vyrobit kopřivové hnojivo
Sbírejte kopřivy nejlépe před rozkvětem, aby byl obsah živin byl co nejvyšší – to mi vždycky radila moje babička. Kopřivy nasekejte nebo rozdrťte, abyste urychlili rozklad, vložte je do kbelíku a zalijte vodou. Pokud je to třeba, zatižte je, aby nevyplavaly nad hladinu .
Kbelík přikryjte (bude totiž brzy nepříjemně páchnout) a nechte jej asi 2 až 3 týdny stát. To umožní kopřivám kvasit a uvolňovat živiny do vody.
Po fermentaci tekutinu sceďte a finální koncentrovanou kopřivovou jíchu před použitím zřeďte vodou v poměru asi 1:10, aby nedošlo ke spálení rostlin. Tímto roztokem zalévejte cukety přibližně 10 dní po výsadbě a znovu po objevení prvních květů. Optimální načasování aplikace
Hnojivo z kopřiv aplikujte podle rad z webu
NašeKrásnáZahrada nejlépe v rané vegetační fázi, abyste podpořili vývoj listů a stonků. Druhá aplikace se doporučuje době tvorby květů – pomáhá totiž převést energii rostliny do fáze tvorby plodů. Zdroj fotografie: Pixabay Aby se letos vaše cukety pyšnily opravdu obřími plody, dopřejte jim šikovnou výživu z kopřiv. Je to mnohem jednodušší, než se zdá
„
V době, kdy cukety začínají kvést, může mít zásadní význam i doplněk bohatý na draslík – já nedám dopustit na dřevěný popel. radí zahradnice Jana T. ze Stěžer. A Smíchejte ho s vodou (v poměru 1:6) a tento roztok použijte jako zálivku. Jednou to stačí,“ více o tom psali i Chalupáři-Zahrádkáři.
VIDEO Jak si jednoduše vyrobit domácí hnojivo ze slepičinců
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři