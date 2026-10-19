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Kdo zalije cukety kopřivovou vodou ve špatný moment, spálí jim kořeny. Správné jsou jen dvě okna za celou sezónu

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I docela obyčejný plevel může vaší zahradě šikovně prospět. Třeba z kopřiv si uděláte výživné hnojivo nejen pro cukety.
Vašim cuketám letos pomůže hnojivo z popela či jódu a amoniaku

Vašim cuketám letos pomůže hnojivo z popela či jódu a amoniaku

Zdroj: Lmbuga / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 10:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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