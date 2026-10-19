Haalandův bratranec neskóroval 13 zápasů v řadě a Sparta zahodila šance. V Ostravě nevyhrála potřetí ze čtyř duelů

Hrála se 31. minuta, když Jordan Hoever poslal kolmou přihrávku za obranu Baníku a Brunes se ocitl sám před brankářem Jedličkou. Byla to přesně ta situace, kvůli které ho Sparta v létě kupovala: útočník na hraně ofsajdu, volný prostor a jen gólman před ním. Jedlička jeho zakončení zneškodnil. Nedělní zápas 11. kola Chance Ligy z 18. října skončil bez branek a před 14 730 diváky ve Vítkovicích se ukázal problém, který Spartu trápí celý podzim. Šance si vytváří, jen je neproměňují hráči, od kterých klub čeká, že budou zápasy rozhodovat.
Šance na výhru měla Sparta, lepší dojem nechal Baník
Brunesův únik nebyl jedinou příležitostí. V 86. minutě zakončoval rychlý brejk John Mercado, Jedlička znovu zasáhl. O tři minuty později trefil Vojta z malého vápna břevno. Tři situace, každá z nich mohla přinést tři body.
Trenér Brian Priske po zápase přiznal, že největší šance mělo jeho mužstvo, jen z nich nedokázalo skórovat. U útočníků mluvil o ztrátě sebevědomí a rytmu a o nutnosti dál pracovat na zakončení. „Nebudu lhát, je to pro všechny těžké,“ řekl podle Sport.cz. Zároveň kritizoval pomalou hru, chyby a to, že Sparta nezvládla intenzitu soupeře.
Baník přitom do zápasu nevstupoval jako tým ve formě. Je třináctý s 11 body, bilancí tří výher, dvou remíz a šesti porážek a se skóre 7:18. Sedm vstřelených gólů znamená nejhorší útok ligy. Proti Spartě ale podle ČT sport odehrál nejlepší zápas za poslední týdny. Už v 8. minutě poslal domácí do vedení Boula, gól však po zásahu videorozhodčího neplatil kvůli ofsajdu Škrkoně.
Trenér Roman Skuhravý měl po zápase jasno: „Chybí mi jen tři body, gól měl platit.“ Výkon popsal jako reakci na oprávněnou kritiku po porážce v Ďolíčku. Ocenil odvahu týmu a podle svých slov neviděl slabý článek. Napočítal čtyři čisté příležitosti svého mužstva. Sparta tak z Ostravy odjížděla s pocitem promarněné výhry, ale i s vědomím, že mohla prohrát.
Na druhé straně hřiště podržel hosty brankář Surovčík, který zákrokem proti Jurečkovi natáhl ligovou sérii bez inkasovaného gólu na 425 minut. Obrana tedy funguje. Problém je vpředu.
Brunes: 28 střel, jeden gól
Brunes přišel do Sparty v červenci z polského Rakówa Częstochowa s pověstí ověřeného střelce. Klub ho při představení popsal jako útočníka, který umí dávat góly všemi způsoby a pracovat na ofsajdové linii. Za poslední dvě sezony před přestupem nastřílel 40 soutěžních gólů, z toho 26 v uplynulém ročníku za Raków napříč soutěžemi.
Podle iDNES šlo o rekordní přestup v historii Sparty. Částka měla být pod hranicí 150 milionů korun, klub ji oficiálně nezveřejnil. Nejdražší hráč v dějinách klubu a k tomu příbuzný Erlinga Haalanda. Očekávání nemohla být vyšší.
Čísla z prvních týdnů na Letné vypadají jinak. Podle statistik Sparty odehrál norský útočník v lize devět zápasů, dal jeden gól a přidal dvě asistence. Vystřelil 28krát, na branku mířil sedmkrát. Úspěšnost střelby se pohybuje kolem čtyř procent.
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|Raków (poslední sezona)
|Sparta (liga, po 11 kolech)
|Góly
|26 (všechny soutěže)
|1
|Střely
|bez údaje
|28
|Střely na branku
|bez údaje
|7
|Úspěšnost střelby
|bez údaje
|cca 4 %
Kontrast s ligovou špičkou je ostrý. Tabulku střelců, aktualizovanou ještě před ostravským kolem, vede Martin Šubert z Mladé Boleslavi se šesti góly. Hned za ním je sparťan Mercado s pěti trefami, Josimar Alcócer má čtyři. Nejlepšími střelci Sparty jsou tedy křídelníci, ne hrotový útočník, kterého klub koupil právě na góly.
V Ostravě šel Brunes ze hřiště už v 56. minutě. Nahradil ho Vojta, který se pak dostal do dvou největších šancí závěru. Pro hráče v krizi sebevědomí je to další nepříjemný detail.
Krize, nebo omyl? Spíš to první
Brunes není jen „Haalandův bratranec“, kterého si fanoušci prohlížejí kvůli slavnému příjmení. Tlak na něj vychází ze tří věcí najednou: z ceny, z očekávání a z konkrétních neproměněných šancí. Kdyby se do šancí nedostával, šlo by o problém systému. On se do nich ale dostává, a proto je jeho trápení tolik vidět.
Podle nás je zatím brzy mluvit o přestupovém omylu. Útočník, který za dvě sezony nastřílí čtyřicet gólů, neztratí zakončení přes noc. Čtyřprocentní úspěšnost střelby je statisticky natolik extrémní, že se dá čekat návrat k normálu, jakmile padne první uvolňující gól. Současně platí, že Sparta nemá čas čekat. Každý zápas bez gólu zvyšuje tlak, který se Brunesovi přenáší do nohou ve chvílích jako ta v 31. minutě.
Priskeho slova o ztrátě sebevědomí ostatně nezněla jako analýza taktiky, ale jako popis psychického bloku. A ten se tréninkem zakončení řeší hůř než špatné postavení na hřišti.
Sparta ztrácí venku a vzdaluje se Slavii
Brunes ovšem není jediným vysvětlením. Sparta je po 11 kolech pátá s 19 body a na vedoucí Slavii, která ještě neprohrála, ztrácí osm bodů. Klíčový je rozdíl mezi domácími a venkovními výsledky:
- venku 7 bodů: výhry na Sigmě 3:0 a na Artisu 4:0, remíza v Ostravě 0:0, porážky v Mladé Boleslavi 0:2, v Hradci Králové 1:2 a v Brně 1:3,
- doma 12 bodů.
Ze šesti venkovních zápasů tedy Sparta prohrála polovinu. Titul je po třetině základní části stále otevřený, ale s takovou bilancí na hřištích soupeřů se mistrovská sezona hraje těžko.
Nepomáhá ani ostravská statistika. Historická bilance proti Baníku vychází pro Spartu výrazně kladně, podle klubové databáze 45 výher, 16 remíz a 13 proher. Na stadionu Baníku ale Sparta z posledních čtyř ligových zápasů vyhrála jen jednou, 27. září 2025 vysoko 0:3. Na jaře 2025 tam remizovala 1:1 a prohrála 3:2, teď přidala bezbrankovou remízu.
Únava z Evropy podle všeho nebyla rozhodující. S Lillestrømem hrála Sparta 1:1 ve čtvrtek 15. října, tři dny před Ostravou, a v ligové fázi Evropské ligy má po dvou kolech čtyři body. Priske sice sestavu částečně obměnil, po zápase ale únavu nezmínil. Spekulace o jeho konci zatím nemají oporu v žádné důvěryhodné zprávě, tlak na trenéra však s každým zaváháním roste.
Program se nezklidní. Ve čtvrtek 22. října čeká Spartu venku Olympiakos, v neděli 25. října v 15:00 hostí v lize Slovácko, jak uvádí rozpis na webu Chance Ligy. Ve středu 28. října v 18:30 přijede na Letnou znovu Baník, tentokrát v osmifinále MOL Cupu. Volný prodej vstupenek začíná ve středu 21. října ve 12:00, ceny se pohybují od 350 do 550 korun. Vysílatele klub ve svých informacích zatím neuvedl.
Pohárový souboj může Spartě nabídnout rychlý reparát, Baníku zase šanci dokázat, že nedělní výkon nebyl jednorázový. Domácí prostředí a širší kádr favorizují Pražany. Ostrava ale ukázala, že je Baník umí dostat do nepohodlí.
Brunesovi stačí jeden zápas, aby se z debaty o rekordním přestupu stala debata o konci krize. Do souboje s Baníkem na Letné zbývá deset dní a dva těžké zápasy. Jedlička už ví, jak na něj.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle