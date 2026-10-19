Mám z toho hrůzu, přiznal šampion Clashe. Benda v kleci postupně vyzve pět soupeřů a nevěří, že to zvládne

Scéna z tréninku, jak ji popisuje sám bojovník: do klece mu postupně naskakuje pět čerstvých parťáků. První dva padnou. Třetí bolí. U čtvrtého a pátého přichází slovo, které před zápasem obvykle nikdo nepoužívá, totiž hrůza. Místo obvyklého předzápasového machrování tak hlavní tvář organizace říká nahlas, že svůj zápas nejspíš prohraje. Redakce MMAmag si k jeho výrokům dohledala kartu turnaje i jména všech pěti mužů a spočítala, jak dlouho může takový zápas teoreticky trvat.
Dva padnou, třetí bolí. A pak podle Bendy začíná problém
Karel „Karlos“ Benda je 34letý český bojovník, kterého neoficiální statistická databáze ClashRankings vede s bilancí 8-2-0 jako šampiona Clash MMA do 120 kg. Clash MMA je česká organizace, která vedle běžných zápasů staví i speciály typu jeden proti pěti. Server Fights.cz 18. října 2026 zveřejnil Bendovy výroky z rozhovoru pro Clash MMA a jako zdroj uvedl video na YouTube.
„První dva až tři kluky jsem schopen na sílu a fýzu dát, ale další už jsou při plné síle strašně velký problém. Z toho mám hrůzu,“ řekl Benda. Hranici si tedy nenakreslil nikdo zvenčí, nakreslil si ji sám. A šel ještě dál: „Upřímně, já si myslím, že zápas nevyhraju. Porazím dva nebo tři.“
Přípravu popsal jedinou větou: „Tato je jen a jen o honění fýzy.“ Na podobný formát se třemi soupeři nastupoval už 28. října 2023 a podle svých slov po něm byl „absolutně vyčerpaný a téměř na dně“. Na CLASH 17 jich má být pět. Kdyby každý z nich využil celý svůj limit, strávil by Benda v kleci mnohonásobně delší čas než při poslední obhajobě, kterou podle databáze ukončil za 3:33.
Až 45 minut v kleci. Tolik dává formát, který Clash vymyslel
CLASH 17 – Ústí se koná 24. října 2026 od 18:30 na Zimním stadionu v Ústí nad Labem. Na kartě turnaje, do které redakce MMAmag na ClashRankings nahlédla, je zápas vedený jako týmový duel jednoho proti pěti bez váhového limitu. Že má každý soupeř k dispozici 3 kola po 3 minutách, popsal Fights.cz v textu z 15. července 2026; aktuální oficiální pravidlový dokument organizace k dispozici není.
|Vstup výpočtu
|Formát v roce 2023
|CLASH 17
|Počet soupeřů
|3
|5
|Kol na soupeře
|3
|3
|Délka kola
|3 min
|3 min
|Maximální čas v kleci
|27 min
|45 min
Výpočet dává 45 minut proti dřívějším 27 minutám. Je to teoretické maximum čistého zápasového času, bez pauz mezi soupeři a bez předčasných ukončení. Jenže i tak platí: tam, kde Benda sám vidí svůj strop, mu zbývá ještě 18 minut práce. A těch pět mužů mu z větší části vybral casting.
Pětici mu skládal muž, který v ní sám stojí
Proti Bendovi má nastoupit tým Psycho Michal ve složení Michal Peštuka, Patrik Sklenička, Matěj Štírek, Jan Lysák a Lubor Tuček. Podle FightBuzz z 10. října 2026 měl Peštuka místo jisté a o zbylé čtyři rozhodl casting.
Pět anonymů to ale není. V profilech Jana Lysáka na Tapology a Sherdogu redakce MMAmag dohledala dvě různé bilance: Tapology ho vede jako 2-28-0, Sherdog mu eviduje 0-29-0. Databáze se tedy neshodují a Tapology navíc u jeho záznamů uvádí varování, že byl podle portálu párován s výrazně silnějšími soupeři.
Peštuka se k zápasu vyjádřil už dřív. Podle Fights.cz z 11. července 2026 na Instagramu prohlásil, že chce ukázat, že „šampion Clashe není takový šampion“ a že má „skleněnou pusinku“. Mezi červencem a říjnem se ovšem změnil hlavně tón samotného Bendy.
Dřív mluvil o dvou až třech skalpech. V říjnu už o prohře
ANALÝZA V červenci 2026 zněl Benda jako muž, který počítá se ztrátami, ale ne s porážkou. Redakce MMAmag postavila vedle sebe obě jeho vyjádření: 15. července 2026 podle Fights.cz na Instagramu uvedl, že „dva až tři bych měl porazit, na čtvrtého a pátého už budu bez fýzy“, 18. října 2026 už to samé číslo podává jinak, totiž jako „myslím, že zápas nevyhraju“. Stejná matematika, opačný závěr.
Mezitím se stalo dvojí. Organizace zveřejnila kompletní pětici, takže z abstraktního nápadu se staly konkrétní obličeje. A Benda začal podle svých slov simulovat celý průběh ve sparinzích s pěti parťáky. Že přiznaná slabina šampiona zároveň prodává nejistotu výsledku, je výklad téhle situace, ne jeho tvrzení.
Pro kariéru to má jednu zvláštní vlastnost. Formát je postavený tak, že i výhra bude vypadat jako přežití, a prohra s pátým mužem v pořadí se k bilanci šampiona nepřilepí stejně jako klasická porážka. Do Ústí tak jde bojovník, který předem ukázal, kde jeho zápas podle něj skončí. U třetího těla.
Metodika
Výroky Karlose Bendy převzala redakce MMAmag z článku serveru Fights.cz z 18. října 2026, který jako zdroj uvádí rozhovor pro Clash MMA zveřejněný na YouTube; samotný záznam se otevřít nepodařilo, a proto nejsou k dispozici název videa ani datum jeho zveřejnění. Datum, čas a místo turnaje pocházejí z Ticketportalu a z karty CLASH 17 na ClashRankings ve stavu k 19. říjnu 2026, přičemž ClashRankings se sám označuje za neoficiální statistický portál. Do výpočtu vstoupily čtyři hodnoty: pět soupeřů podle karty turnaje, tři soupeři dřívějšího formátu podle Bendova profilu, 3 kola na soupeře a 3 minuty na kolo podle popisu Fights.cz z 15. července 2026, tedy 5 × 3 × 3 = 45 minut a 3 × 3 × 3 = 27 minut. Jde o teoretické maximum čistého zápasového času bez pauz a bez předčasných ukončení; aktuální oficiální pravidla zápasu se dohledat nepodařilo a oficiální web Clash MMA se otevřel bez textového obsahu. Článek nezahrnuje reakci nikoho z pětice soupeřů na Bendův říjnový výrok, protože se ji ve veřejně dostupných zdrojích nepodařilo najít, a nepracuje s převody měn.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek