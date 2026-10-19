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Mám z toho hrůzu, přiznal šampion Clashe. Benda v kleci postupně vyzve pět soupeřů a nevěří, že to zvládne

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Šampion Clashe do 120 kg ví, kde to pro něj v Ústí přestane být zábava: u třetího těla. Dál už podle svých slov nemá co nabídnout.
Mám z toho hrůzu, přiznal šampion Clashe. Benda v kleci postupně vyzve pět soupeřů a nevěří, že to zvládne

Mám z toho hrůzu, přiznal šampion Clashe. Benda v kleci postupně vyzve pět soupeřů a nevěří, že to zvládne

Zdroj: Clash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 19.10.2026 10:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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