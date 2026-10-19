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Objevila jsem léčivý pramen v Beskydech. Voda je zcela zdarma, ale kvůli silnému zápachu tu nikdo není

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Některé přírodní poklady neodhalíte očima, ale nosem. V Beskydech jsem navštívila unikátní léčivý pramen, který vás okamžitě zaujme svou zvláštní „vůní“. Přesněji řečeno jde o dost intenzivní zápach – ostatně i proto se jmenuje pramen Smradlavá.
Objevila jsem léčivý pramen v Beskydech. Voda je zcela zdarma, ale kvůli silnému zápachu tu nikdo není

Objevila jsem léčivý pramen v Beskydech. Voda je zcela zdarma, ale kvůli silnému zápachu tu nikdo není

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 11:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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