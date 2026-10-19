Objevila jsem léčivý pramen v Beskydech. Voda je zcela zdarma, ale kvůli silnému zápachu tu nikdo není

Některé přírodní poklady neodhalíte očima, ale nosem. V Beskydech jsem navštívila unikátní léčivý pramen, který vás okamžitě zaujme svou zvláštní „vůní“. Přesněji řečeno jde o dost intenzivní zápach – ostatně i proto se jmenuje pramen Smradlavá.
Málokdo má chuť na vodu, která páchne po zkažených vejcích. To byla první věc, která mě napadla, když jsem pramen poprvé uviděla – nebo přesněji řečeno spíš ucítila. Jenže jde o minerální vodu s obsahem s bohatým obsahem sirovodíku, která má plno pozitivních účinků pro zdraví. Nevěříte? Pojďte se se mnou pramen Smradlavá podívat detailněji.
Nepochybně zajímavý pramen Smradlavá se nachází
v obci Bílá v Moravskoslezských Beskydech (okres Frýdek-Místek), nedaleko hranic se Slovenskem. Právě toto místo je skvělou volbou pro klidný výlet v přírodě, a to v jakémkoliv ročním období. Zápach, který léčí: Jaké zdravotní benefity skrývá síra ze Smradlavé?
Většina lidí zapáchající vodu z pramenu Smradlavá pravděpodobně neochutná, protože mají strach, že je závadná – ve skutečnosti není. Za specifickou vůni mohou látky, které mají pro tělo blahodárné účinky. Ochutnávku si dopřejte ideálně rovnou u pramenu, protože z láhve sirovodík snadno vyprchá. A abych byla upřímná, nejspíš by vás později i přešla chuť.
V okolí si užijete procházku krásnou přírodou. Foto: Jindřich Petroš / Google.com
Je ale nutné dodat, že by se voda měla pít jen po malých doušcích, protože obsahuje vysoké množství minerálů a mohla by vám snadno navodit žaludeční potíže, což určitě nechcete. Osobně mi stačilo jen 50 ml – doplnila jsem potřebné látky do těla a současně jsem se nevystavila riziku nepříjemných problémů.
I když sírový zápach dokáže mnohé odradit, obsah minerálů a sirovodíku dává této vodě mimořádné účinky. Je však důležité rozlišovat, zda si vodu
čepujete zdarma u kapličky, nebo si dopřejete lázeňskou koupel.
Pojďme si shrnout rozdíly: Pitná kúra z pramene (zdarma)
Když se překonáte a doušek studené vody ochutnáte, podpoříte především své vnitřní orgány:
Zažívání a žaludek: Neutralizuje žaludeční kyseliny a pomáhá při pálení žáhy nebo těžkém žaludku. Látková výměna: Příznivě ovlivňuje hladinu cukru v krvi a činnost jater. Močové cesty: Podporuje správnou funkci ledvin a pomáhá vyplavovat škodliviny. Pramen na sebe upoutá pozornost již z dálky svým zápachem. Foto: Maajkll / Google.com Horká sirná voda v lázeňských vanách:
Kromě pitné kúry můžete vyrazit i do lázní, kde si dopřejete lázeňskou koupel. Minerální voda v tomto případě působí zvenčí a má tak odlišné účinky než při pitné kúře:
Kožní problémy: Extrémně svědčí lidem s ekzémy, lupénkou nebo akné. Klouby a páteř: Prohřátí v sirné lázni uvolňuje ztuhlé svaly a mírní bolesti při revmatismu.
Pramen Smradlavá je zajímavý nejen pro svůj zvláštní zápach, léčivé složení a bílý povlak u korýtka, který způsobený bakteriemi Chromatium, ale také proto, že nikdy nezamrzá.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, kudyznudy.cz, estudanky.eu,