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Fotbal zasáhla tragédie. Kapitán Otročína zemřel během zápasu, bylo mu 44 let

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Tomáš Vaňousek, kapitán TJ Budoucnost Otročín, náhle zkolaboval během utkání 9. ligy proti Jáchymovu. Přes okamžitě poskytnutou první pomoc a zásah záchranářů se ho nepodařilo zachránit. Bylo mu pouhých 44 let.
Fotbal zasáhla tragédie. Kapitán Otročína zemřel během zápasu, bylo mu 44 let

Fotbal zasáhla tragédie. Kapitán Otročína zemřel během zápasu, bylo mu 44 let

Zdroj: Michael Daněk
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 10:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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