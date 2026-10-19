Fotbal zasáhla tragédie. Kapitán Otročína zemřel během zápasu, bylo mu 44 let

Fotbal zasáhla tragédie. Kapitán Otročína zemřel během zápasu, bylo mu 44 letPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fotbal zasáhla tragédie. Kapitán Otročína zemřel během zápasu, bylo mu 44 letZdroj: Michael Daněk
Článek byl publikován 19.10.2026 10:08
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