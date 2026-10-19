Českem se šíří nový bankovní podvod. Klienty podvodníci obrali už o 1,9 miliardy korun

Dokonalá iluze, která se opírá o technologie
Moderní software umí vytvořit syntetický hlas, který se od skutečného člověka téměř nedá rozeznat. Pro věrohodnou kopii údajně stačí jen pár sekund záznamu, třeba z videa na sociálních sítích.
K tomu se přidává technika zvaná spoofing. Podvodníci s ní podvrhnou identifikátor volajícího, takže se oběti na displeji zobrazí skutečné číslo její banky, případně i Policie ČR.
Padá tak starý mýtus, že podvodný hovor poznáte podle neznámého čísla, polámané češtiny nebo strojového přízvuku. Útočníci dnes používají pokročilé jazykové modely, které generují plynulou a kultivovanou mluvu.
Čísla jsou znepokojivá
Podle dat České bankovní asociace zachytily banky od ledna do července 2026 celkem 62 705 podvodných útoků na klienty. Registrovaná škoda dosáhla 1,902 miliardy Kč, což je o 79 % víc než ve stejném období minulého roku.
Průměrná škoda na jednoho podvedeného klienta činila 30 335 Kč. Bankovní systémy zároveň uchránily 8,1 miliardy Kč, tedy více než 80 % ohrožených peněz.
Jak podvod vypadá v praxi
Scénář bývá promyšlený a hraje na vaše obavy o finance. Volající se představí jako bankovní poradce a oznámí, že na jméno klienta někdo v jiné pobočce žádá o úvěr ve výši 300 000 Kč.
Hovor pak přepojí na údajného bezpečnostního specialistu nebo vyšetřovatele Policie ČR. Ten oběť instruuje, aby z bankomatu vybrala hotovost a vložila ji do bitcoinmatu pomocí zaslaných QR kódů, nebo peníze poslala na „bezpečný“ rezervní účet.
Současně vyvíjejí velký časový tlak a požadují absolutní mlčenlivost. Oběti zakážou mluvit s okolím i s bankou, a to pod pohrůžkou maření policejního vyšetřování.
Bezpečné účty ale neexistují
Jeden z největších omylů je víra v takzvané ochranné či rezervní účty. Žádná komerční banka, Česká národní banka ani Policie ČR žádné takové účty nemá a nikdy nežádá, aby na ně klienti převáděli peníze.
Jak se bránit: pravidlo 3Z
Útočníci svou důvěryhodnost podporují i falešnými dokumenty. Plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence z Policejního prezidia České republiky, k tomu před časem v rozhovoru pro i60.cz uvedla:
Podvody kyberzločinců jsou stále sofistikovanější, využívají stále lepšící se software a služby na internetu, jakož i umělou inteligenci. Proto předpokládáme, že počet podvodů i v dalších letech poroste. Obezřetnost je tedy na místě.
V roce 2026 spustila Policie ČR společně s Českou bankovní asociací preventivní kampaň s jasným návodem: Pravidlo 3Z – zastav, zavěs, zkontroluj. Pokud vám někdo po telefonu tvrdí, že jsou vaše peníze v ohrožení, zachovejte klid, hovor ukončete a sami kontaktujte svou banku nebo linku 158.
Zdroje článku: cbaonline.cz, nukib.gov.cz, i60.cz, centrum.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová