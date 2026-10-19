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Boxer těžké váhy zemřel ve 40 letech. Měl 36 výher, přezdívku ruský Tyson a záhadné zranění

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V červenci 2013 ho žebříček WBO vedl jako jedničku těžké váhy hned za Vladimirem Kličkem. Posledních jedenáct let odpovídal vlastní rodině jen kývnutím hlavy.
Boxer těžké váhy zemřel ve 40 letech. Měl 36 výher, přezdívku ruský Tyson a záhadné zranění

Boxer těžké váhy zemřel ve 40 letech. Měl 36 výher, přezdívku ruský Tyson a záhadné zranění

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 10:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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