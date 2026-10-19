Boxer těžké váhy zemřel ve 40 letech. Měl 36 výher, přezdívku ruský Tyson a záhadné zranění

Trvalo to tři minuty. Tak popsal otec Nikolaj Bojcov okamžik, kdy jeho syn zemřel doma. Denisi Bojcovovi, ruskému boxerovi těžké váhy s bilancí 36-1-0, bylo 40 let. Jedenáct let předtím ho našli v bezvědomí v tunelu berlínského metra se zlomenou lebkou a od té chvíle nechodil a nemluvil. Redakce MMAmag otevřela oficiální žebříček WBO z července 2013 i dobové německé zprávy o tom, co se v tunelu stalo.
Třicet šest výher, jedna prohra a přezdívka ruský Tyson
Denis Bojcov se narodil v roce 1986 v Orlu a boxoval v těžké váze, tedy nad 90,7 kg. Z 37 profesionálních zápasů jich vyhrál 36 a 27 soupeřů zastavil knockoutem. To je 75 % jeho výher; organizace WBA, která podíl počítá ze všech zápasů, uvádí 72,97 %. Agentura TASS ho v nekrologu vede pod přezdívkou ruský Tyson.
V roce 2006 získal mládežnický titul WBC, o tři roky později interkontinentální pás WBA a evropský titul WBO. WBC, WBA a WBO jsou světové boxerské organizace, které udělují tituly a vedou vlastní žebříčky. Kariéru stavěl v Německu, nejdřív v hamburské stáji Universum, potom v berlínské Sauerland Event.
V oficiálním žebříčku WBO ze 17. července 2013 stojí v těžké váze na prvním místě Denis Bojcov, hned za šampionem Vladimirem Kličkem. První místo ovšem neznamenalo podepsaný zápas o titul. WBO v kongresové zprávě z 3. září 2013 psala, že Bojcov má nejdřív porazit jedenáctého Christiana Hammera a teprve pak by mu mohla přidělit pozici povinného vyzyvatele. Jedinou porážku kariéry utrpěl 23. listopadu 2013 s Australanem Alexem Leapaiem.
Několé dva roky poté, co ho WBO vedla jako jedničku těžké váhy, ho našli v bezvědomí mezi kolejemi berlínského metra.
Mezi dvěma stanicemi ho našli v bezvědomí
Bylo 3. května 2015. V tunelu berlínského metra mezi stanicemi Bismarckstraße a Wilmersdorfer Straße ho objevil řidič soupravy. Tehdy devětadvacetiletý boxer ležel v bezvědomí se zlomenou lebkou. V nemocnici Charité podstoupil akutní operaci a lékaři ho uvedli do umělého kómatu, ve kterém podle dobových německých zpráv strávil téměř sedm týdnů.
Deník WELT 13. května 2015 napsal, že policie po výslechu svědků a vyhodnocení kamerových záznamů vycházela z nehody a indicie cizího zavinění tehdy neměla. Jiný obraz nabízel boxerův tehdejší web. Ruský server Meduza z něj 12. května 2015 citoval: „Možná tento pokus souvisí se sportovní činností boxera. Bojcovovi zhruba před dvěma lety neustále přicházely výhrůžky.“ Boxerova manželka podle Berliner Morgenpost z 1. května 2016 verzi nehody nevěřila.
Redakce MMAmag porovnala dobové německé zpravodajství z května 2015 s tím, jak incident po boxerově smrti popsala agentura TASS. Ruská agentura v říjnu 2026 uvádí totéž co Němci před jedenácti lety: vyšetřování známky útoku nenašlo. Žádný veřejně dostupný zdroj útok nedokládá.
Z kómatu se probral. Jenže muž, který se vrátil domů, vážil o více než 30 kg méně a nedokázal říct jedinou větu.
Deset let se o něj staral bratr
Rehabilitoval nejdřív v Německu, potom v Rusku. Chůzi ani řeč už nezískal zpět. Jak to doma vypadalo, popsal po jeho smrti bratr Maxim Bojcov agentuře TASS: „Jen kýval hlavou na ano a ne. Ale všemu rozuměl. Deset let jsem se o něj staral.“ Podle TASS boxer posledních jedenáct let života nemluvil.
Úmrtí oznámilo 17. října 2026 orlovské centrum tělovýchovných a sportovních akcí na síti VKontakte; informovala o tom agentura TASS. Otec Nikolaj Bojcov pak téže agentuře řekl: „Uvolnila se krevní sraženina. Nemohli nic dělat, okamžitá smrt. Tři minuty a bylo po všem. Bylo to doma.“ Jde o jeho popis, nikoli o oficiální lékařský závěr. Od nálezu v tunelu do oznámení smrti uplynulo 11 let, 5 měsíců a 14 dní.
- 17. července 2013: žebříček WBO ho vede jako číslo 1 těžké váhy za šampionem Kličkem
- 3. května 2015: nalezen v bezvědomí v tunelu berlínského metra, akutní operace v Charité
- květen až červen 2015: téměř sedm týdnů v umělém kómatu
- 17. října 2026: oznámena jeho smrt ve věku 40 let
Proč po jedenácti letech pořád nikdo neví, co se tam stalo
ANALÝZA: Obviněním se případ nikdy neuzavřel. V dobových zprávách o konci vyšetřování redakce MMAmag dohledala, že berlínské státní zastupitelství spis zastavilo 23. června 2015 pro nedostatek indicií trestného činu. Proti policejní verzi nehody nikdy nestál veřejně doložený důkaz útoku, jen zmínka o výhrůžkách na boxerově webu a pochybnosti rodiny.
Ten rozpor nevznikl ze zatajování, ale z povahy věci. Jediný člověk, který mohl tu noc popsat, ji po operaci popsat nedokázal. Tam, kde chybí výpověď poškozeného, zbývají kamery a svědci, a ti vedli k nehodě. Rodině to nestačilo a stačit nemohlo.
Po jedenácti letech platí dvě věci naráz: nic nedokládá, že na Bojcova někdo zaútočil, a nic nevyvrací, že by se to stát mohlo. Mezi nimi zůstalo prázdné místo, které už nikdo nezaplní. Z jedničky žebříčku WBO zbylo v rodinné paměti kývnutí hlavy na ano a ne.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka