Bud Spencer vzal do komedie Kočka a pes i vlastního syna. Ve filmu se objevil také Volkswagen s železnou karoserií

Bud Spencer vzal do komedie Kočka a pes i vlastního syna. Ve filmu se objevil také Volkswagen s železnou karoseriíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kočka a pesZdroj: FOTO:El Pico S.A. / distr. TV Seznam
Článek byl publikován 19.10.2026 09:58
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