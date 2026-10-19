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Bud Spencer vzal do komedie Kočka a pes i vlastního syna. Ve filmu se objevil také Volkswagen s železnou karoserií

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V komedii Kočka a pes si po boku Buda Spencera zahrál i jeho vlastní syn. Snímek natáčený na Floridě navíc ukázal vzácný automobil vyrobený v Mexiku.
Kočka a pes

Kočka a pes

Zdroj: FOTO:El Pico S.A. / distr. TV Seznam
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:58

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