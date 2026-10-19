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Osm minut denně stačí: Lékařka doporučuje nejúčinnější cvičení na snížení krevního tlaku

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Lékařka z Dánska prozrazuje formát tréninku, který zabere jen pár minut. Překvapí, v čem je jeho síla.
Osm minut denně stačí: Lékařka doporučuje nejúčinnější cvičení na snížení krevního tlaku

Osm minut denně stačí: Lékařka doporučuje nejúčinnější cvičení na snížení krevního tlaku

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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