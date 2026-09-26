Vsetín otevírá energetické společenství pro občany i firmy. Sdílet půjde elektřina ze solárních střech

Vsetín otevírá energetické společenství pro občany i firmy. Sdílet půjde elektřina ze solárních střechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
solární panel, solární panely, solární energie, fotovoltaika
Po letech příprav se v brněnském Novém Lískovci konečně rozjela jedna z největších bytových staveb v...
Spolek Olomoucké barokní slavnosti, za nímž stojí léta kulturního dění v Olomouci i v zahraničí, požádal...
Zatímco těžká technika v centru Opavy bourá bývalý obchodní dům Slezanka, radnice už přemýšlí nad tím, co...
Noční vloupání na letišti u Kadova na Blatensku způsobilo provozovatelům místní motoškoly značnou škodu....
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