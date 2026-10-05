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Máte auto s bezklíčovým odemykáním? Test odhalil problém, který ani po letech nezmizel

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Bezklíčové odemykání už není automaticky synonymem snadno napadnutelného auta, rozdíly mezi jednotlivými systémy jsou ale stále značné. ADAC po deseti letech testování uvádí, že z více než 850 prověřených vozů bylo možné téměř polovinu otevřít po umělém prodloužení signálu klíče. Přibližně u třetiny testovaných aut se podařilo také nastartovat motor.
Máte auto s bezklíčovým odemykáním? Test odhalil problém, který ani po letech nezmizel

Máte auto s bezklíčovým odemykáním? Test odhalil problém, který ani po letech nezmizel

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 16:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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