Máte auto s bezklíčovým odemykáním? Test odhalil problém, který ani po letech nezmizel

Německý autoklub zkoumá bezpečnost bezklíčových systémů od roku 2016. Při testech ověřuje, zda vůz přijme uměle prodlouženou komunikaci mezi klíčem a automobilem a následně umožní otevření nebo spuštění motoru. ADAC zároveň upozorňuje, že situace se v posledních letech zlepšila: přibližně 70 procent z 850 prověřených vozů dnes označuje za lépe chráněné než starší zranitelné systémy. Tento údaj však neznamená, že u všech těchto automobilů existuje stejná úroveň ochrany.
Za nejspolehlivější z dosud zkoušených řešení považuje ADAC systémy využívající UWB, tedy Ultra Wide Band. Automobil u nich neurčuje pouze to, zda zachytí signál klíče, ale z doby jeho šíření dokáže vypočítat skutečnou vzdálenost. Při použití zařízení, kterými ADAC prodlužuje rádiovou komunikaci v testu, vůz vybavený správně implementovaným UWB na takto upravený signál nereaguje. První lépe zabezpečená vozidla tohoto typu uvedl podle ADAC Jaguar Land Rover v roce 2018. Od roku 2019 se UWB objevilo také například u některých modelů Audi, Škody, Volkswagenu, Cupry, BMW, Mercedesu, Hyundai nebo Kia. Ochranu je ale nutné posuzovat podle konkrétního modelu a provedení, nikoli pouze podle značky.
Některá auta spoléhají jen na uspání klíče
Jinou cestou je pohybový senzor uvnitř klíče. Pokud klíč určitou dobu leží bez pohybu, přestane vysílat. Podle ADAC je takové řešení méně přesvědčivé než UWB, protože do okamžiku deaktivace může být bezklíčová komunikace stále aktivní. Klub proto u těchto systémů požaduje, aby se klíč po nejvýše pěti minutách nečinnosti vypnul. Aktuální databáze zároveň ukazuje výrazné rozdíly mezi výrobci. U všech dosud testovaných modelů některých značek, například Alfa Romeo, BYD, Fiat, Honda, Jeep, MG, Opel, Subaru nebo Tesla, ADAC zatím odpovídající ochranu proti tomuto typu útoku nezaznamenal. To ale nelze automaticky vztahovat na každý vůz dané značky, který klub vůbec netestoval.
Jak zjistit, zda se problém týká právě vašeho auta
Majitel vozu by měl nejprve ověřit konkrétní model, rok výroby a použitou verzi bezklíčového systému. ADAC zveřejňuje seznam testovaných automobilů a doporučuje při nákupu přímo zjišťovat, zda keyless používá UWB. U zranitelnějšího systému má smysl prověřit v návodu nebo u výrobce, zda lze bezklíčové odemykání vypnout. ADAC dále doporučuje nenechávat klíč doma u vstupních dveří, oken nebo vnější stěny a automobil podle možností parkovat v uzamčené garáži. Pomoci může také skutečně stínicí pouzdro nebo kovová schránka, jejich účinnost je ale potřeba ověřit například tím, zda se s uloženým klíčem vůz opravdu neodemkne.
Bezklíčové systémy se přitom od prvních testů výrazně posunuly. Ještě v roce 2022 ADAC uváděl pouze 23 dobře chráněných modelů z více než pěti set testovaných a v roce 2023 jich bylo 44 z více než šesti set. Současné výsledky tak ukazují zlepšení, zároveň ale potvrzují, že samotná přítomnost moderního keyless systému nic nevypovídá o jeho odolnosti. Pro majitele je rozhodující konkrétní technologie použitá v jejich voze.
Zdroje: ADAC.de