Ani vánočka, ani buchta. Češky po šedesátce pečou ke kávě moučník z Rakouska, který nezatíží žaludek

Odpolední káva si žádá něco sladkého. Jenže po krajíci vánočky nebo po pořádné buchtě má člověk chuť si spíš lehnout než si povídat. Kynuté těsto hodně nabobtná, protože stojí na droždí, mouce a másle, takže po dvou kouscích je odpoledne rázem těžké. Zvlášť po šedesátce, kdy si tělo řekne o lehčí zacházení, sahá čím dál víc domácích pekařek po receptu, který k nám dorazil od jižních sousedů. Rakouský tvarohový koláč je vláčný, svěží a k odpolední kávě se hodí líp než těžké kynuté pečivo.
Tvaroh místo tučného krému
Tajemství lehkosti se skrývá v hlavní surovině. Zatímco klasické dorty a krémy stojí na másle a šlehačce, tenhle koláč drží pohromadě tvaroh. Ten má hned několik vlastností:
je to čerstvý sýr, který nezraje a má jemně nakyslou chuť; je bohatý na bílkoviny; tělo ho snadno stráví. Přečtěte si také: Tohle dělá s těstovinami každá Italka: Omáčka pak drží a chutná jako z restaurace, Češky to zatím neznají
Nejlíp to ukážou čísla. Nízkotučný tvaroh má kolem 12 gramů bílkovin na 100 gramů a jen nepatrné množství tuku. Když ho v těstě použijete místo velké dávky másla, vznikne moučník, který zasytí, ale netáhne k zemi. Kdo má rád plnější chuť, může sáhnout po polotučném tvarohu. Koláč pak bude o něco vydatnější, ovšem pořád lehčí než máslová bábovka.
Tvaroh má ještě jednu výhodu. Udrží v těstě vláhu, takže koláč zůstane vláčný i druhý den a nevysychá tak rychle jako obyčejné piškotové těsto. Díky tomu vydrží pár dní a je pořád dobrý ke kávě.
Kouzlo je ve sněhu z bílků
Aby koláč nebyl hutný a mazlavý, je potřeba dodržet jeden krok. Vejce se rozdělí a z bílků se ušlehá pevný sníh. Ten se do tvarohové hmoty vmíchá úplně nakonec a hodně opatrně, aby z něj nevyprchal vzduch. Právě sníh nadzvedne těsto a udělá z něj nadýchanou hmotu, která se v ústech málem rozplyne. Šlehejte bílky v čisté a suché míse, protože i kapka žloutku nebo tuku sníh srazí a koláč pak nevyběhne.
Přečtěte si také: Tuhle sifonovou láhev z ČSSR shánějí sběratelé po celém světě, dochovalo se jich jen pár desítek Sníh z bílků vmíchaný nakonec nadzvedne těsto a udělá z tvarohového koláče nadýchanou a lehkou hmotu. Ilustrační foto. Zdroj: Katerina Holmes / Pexels.
Místo velké porce mouky se do těsta často dává jen pár lžic jemné krupičky, někdy spolu s mletými mandlemi. Krupička nasaje přebytečnou vlhkost, takže koláč zůstane vláčný, a mandle přidají jemnou oříškovou chuť. Výsledek je pružný a lehký, daleko od těžkého kynutého bochníku.
Svěží citron dělá rozdíl
Sladké pečivo umí brzy zevšednět, a tak Rakušané sázejí na kyselý protipól. Do těsta patří kůra i šťáva z jednoho citronu, ideálně z bio plodu, protože nastrouhaná slupka putuje rovnou do jídla. Citron chuť rozjasní a ubere pocit přeslazení, kvůli kterému bývá běžný moučník k odpolední kávě těžký.
Kdo chce, přidá ještě rozinky nebo kousky sušeného ovoce a chvíli předtím je nechá změknout v rumu. Nutné to není, základ funguje i sám o sobě. Peče se zhruba půl hodiny při 180 až 190 stupních, dokud špejle nevyjede ze středu čistá. Na závěr stačí koláč pocukrovat, žádnou těžkou polevu nepotřebuje.
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Že se moučník podává právě ke kávě, není náhoda. Rakousko má na kávu mimořádný cit a vídeňské kavárny si dokonce vysloužily místo na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO, a to už od roku 2011. K dezertu tam nejčastěji nosí melanž, tedy kávu s horkým mlékem, která se ke sladkému hodí líp než silné espresso.
Doma si tenhle rituál zopakujete snadno. Uvaříte kávu s mlékem, ukrojíte kousek vláčného tvarohového koláče a užijete si odpolední chvilku, po které se cítíte příjemně a lehce. Přesně kvůli tomu si ho oblíbily hospodyňky, které dobře vědí, že vydařený moučník nemusí být těžký.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousk%C3%A1_kuchyn%C4%9B, https://www.etravel.cz/rakousko/kuchyne, https://prodejny.kaufland.cz/sortiment/lexikon-potravin/mlecne-vyrobky-a-vejce/syr/cerstvy-syr-a-tvaroh/tvaroh.html, https://www.kaloricketabulky.cz/potraviny/tvaroh-nizkotucny, https://kitchenette.cz/clanek/200-tvarohova-babovka, https://www.mimibazar.cz/recept/150249/rakousky-tvarohovy-kolac-do-formy