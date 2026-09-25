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Ibišek trojdílný je kriticky ohrožený, ale přesto ho musí olomoucká univerzita zničit. Hostí nebezpečný virus

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Kateřina Smékalová z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu (CARC) oznámila v polovině září 2026 rozhodnutí, které by ochranáře mohlo přimět k nevěřícnému kroucení hlavou.
Ibišek trojdílný je kriticky ohrožený, ale přesto ho musí olomoucká univerzita zničit. Hostí nebezpečný virus

Ibišek trojdílný je kriticky ohrožený, ale přesto ho musí olomoucká univerzita zničit. Hostí nebezpečný virus

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

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