Ani ocet, ani citron: Zašedlé prkénko na krájení zbělá, když ho přes noc potřete 1 věcí ze spíže

Dřevěné prkénko vydrží v kuchyni klidně roky, jenže časem ztmavne a dostane nevzhledný šedivý nádech. Většina rad hned sáhne po octu nebo citronu. Existuje ale ještě jedna surovina, kterou má doma úplně každý a která zašlé prkénko přes noc znatelně rozjasní. Zvládne to levně, bez drogistické chemie a bez zvláštního nářadí.
Jedlá soda zvedne šedý povlak, který voda nespláchne
Tou surovinou je obyčejná jedlá soda. Šedivý nádech na dřevě netvoří jen zaschlé zbytky jídla, ale i mastnota a barvivo z potravin, které se vsákly hluboko do pórů. Běžné mytí je nespláchne, protože zůstávají pod povrchem.
Soda si s nimi poradí jinak. Je jemně abrazivní, takže povlak mechanicky nadzvedne, a zároveň je zásaditá, díky čemuž rozpouští mastnotu a pohlcuje pachy nasáklé do dřeva. Přitom je na dřevo dost mírná, takže póry ani vlákna nijak neodře.
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Není proto nutné prkénko rovnou odepsat a shánět nové. Balíček sody má doma skoro každý, takže vás vrácení prkénka do formy nestojí prakticky nic.
Postup na noc: hustší pasta a trocha trpělivosti Ještě než sodu použijete, zbavte prkénko hrubých zbytků jídla a pod teplou vodou ho opláchněte. Z jedlé sody a vody si pak umíchejte hustší pastu, sody dejte zhruba dvakrát tolik co vody. Pastu rozetřete po celém prkénku a přitlačte hlavně tam, kde dřevo nejvíc ztmavlo a kde se v zářezech od nožů drží zažraná špína. Na lehké zašednutí stačí nechat sodu působit půl hodiny. Když je ale prkénko opravdu šedivé, rozetřete pastu v souvislé vrstvě a nechte ji zabrat přes noc. Ráno pastu důkladně smyjte čistou vodou, plochu přitom přejeďte kartáčkem nebo drsnější stranou houbičky, a prkénko nechte oschnout.
Rozdíl v odstínu poznáte hned. Jestli po opláchnutí zůstanou nejtmavší fleky pořád vidět, klidně celý postup ještě jednou zopakujte. Dřevu tím neublížíte a s každým kolem se barva dál srovnává.
Přečtěte si také: Tuhle sifonovou láhev z ČSSR shánějí sběratelé po celém světě, dochovalo se jich jen pár desítek Hustá pasta z jedlé sody a vody nechaná na prkénku přes noc dokáže vytáhnout i zažraný šedý povlak. Ilustrační foto. Proč soda dřevo vybělí a sůl efekt ještě posílí
Účinek stojí na spojení jemného obrusu a schopnosti vytáhnout zažrané skvrny až z pórů. Pokud chcete rozjasnění podpořit, přidejte do pasty špetku soli, případně už ošetřené prkénko ještě přejeďte navlhčeným hadříkem, na který jste sůl nabrali. Sůl funguje jako jemné brusivo a povrch se po ní obvykle prosvětlí. Drhněte přitom vždy po směru dřevěných vláken, ať zůstane hladký a brusivo nezanechá škrábance.
Když sodu smícháte se solí a vodou, stejnou směsí si poradíte i se zašlými plastovými prkénky. Jednu kaši tak využijete na obojí a nemusíte kupovat žádný speciální přípravek.
Po vybělení prkénko vysušte a naolejujte
Dřevo po čištění nikdy nenechávejte mokré a nesušte ho na radiátoru ani přímo na slunci, jinak popraská. Nechte ho oschnout volně na vzduchu. Teprve suché prkénko potřete tenkou vrstvou oleje určeného pro kontakt s potravinami, sáhnout můžete třeba po olivovém.
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Olej nechte vsáknout klidně přes noc a co se nevpije, ráno otřete kouskem papírové utěrky. Právě olejování je krok, na který se u čištění nejčastěji zapomíná, přitom dřevu vrací odolnost proti vodě i sytější barvu. Stačí ho zopakovat zhruba jednou za měsíc až dva.
Čemu se u dřeva vyhnout, ať vám vydrží roky
Dřevěné prkénko nikdy nedávejte do myčky. Vysoká teplota a agresivní tablety z něj vyplaví oleje a povrch se zkroutí nebo popraská. Neponechávejte ho ani dlouho ležet ve dřezu ve vodě.
Hlubší zářezy od nožů můžete jednou za čas přebrousit jemným brusným papírem po směru vláken a plochu znovu naolejovat. Když se o prkénko takhle staráte, vydrží vám v kuchyni pěkných pár let a šedivět bude jen výjimečně.
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Zdroje: https://www.snadnobydlet.cz/zapachajici-kuchynske-prkenko-lze-spolehlive-vycistit-i-bez-chemie/, https://www.cistedrevo.cz/navody/jak-vycistit-drevene-prkenko/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-vycistit-prkenko-na-krajeni-30001228.html, https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby/578535/jak-vycistit-kuchynske-prkenko-triky-ktere-funguji-na-drevene-i-plastove.html, https://www.nasdum.eu/stare-drevene-prkenko-jako-nove-staci-jedla-soda-a-par-minut/