Češi vyhazují mikrovlnky. Nahrazují je spotřebičem, po kterém jídlo chutná jako čerstvě uvařené

Ještě před pár lety stála skoro v každé kuchyni jako samozřejmost. Teď ji čím dál víc domácností odsouvá do kouta nebo rovnou vynáší z bytu. Nahradil ji přístroj, do kterého lidé zpočátku házeli hlavně mražené hranolky. Jenže se ukázalo, že ohřáté jídlo z něj chutná úplně jinak než to zapařené z mikrovlnky.
Tím spotřebičem je horkovzdušná fritéza. Roky patřil rychlý ohřev jednoznačně mikrovlnce, teď ji ale v mnoha kuchyních odsouvá právě fritéza. Může za to hlavně způsob, jakým s teplem a jídlem pracuje.
Proč jídlo z fritézy chutná jinak než z mikrovlnky
Rozdíl je v tom, jak oba spotřebiče pracují s teplem. Mikrovlnka posílá do jídla záření, které rozkmitá vodu v pokrmu a prohřeje ho zevnitř. Voda se přitom uvolňuje ven a měkne po ní všechno, co mělo být křupavé. Z mikrovlnky tak vyleze rozmáčená pizza, změklé pečivo a řízek, který přišel o kůrčičku.
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Horkovzdušná fritéza jede na jiném principu. Uvnitř obíhá proud horkého vzduchu, který jídlo opéká ze všech stran podobně jako klasická trouba, jen mnohem rychleji. Povrch zůstane suchý a křupavý a pokrm se prohřeje rovnoměrně. Právě proto má člověk pocit, že jí něco čerstvě připraveného.
Nejvíc ten rozdíl vynikne u jídel, která mikrovlnka spolehlivě zničí. Vychladlá pizza, smažený sýr, kuřecí nugety nebo pár bramboráků chutnají z fritézy skoro jako čerstvé. Vrátí se jim totiž opečený, křupavý povrch, který by se v páře z mikrovlnky rozmočil.
Rozdíl v tom, jak oba spotřebiče pracují s jídlem, přehledně shrnuje následující tabulka:
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Horkovzdušná fritéza Mikrovlnka Jak funguje proud horkého vzduchu opéká jídlo ze všech stran, jen rychleji než klasická trouba záření rozkmitá vodu v pokrmu a prohřeje ho zevnitř Co se stane s povrchem zůstane suchý a křupavý, pokrm se prohřeje rovnoměrně uvolňuje se voda a měkne všechno, co mělo být křupavé Výsledek jídlo chutná jako čerstvě připravené rozmáčená pizza, změklé pečivo a řízek bez kůrčičky Jak fritézu použít místo mikrovlnky
Ohřev ve fritéze má jedno pravidlo. Když to přeženete s teplotou, jídlo se zvenku spálí a uvnitř zůstane studené. Nejlíp proto funguje mírné teplo kolem 160 stupňů a jen pár minut, které si přizpůsobíte velikosti porce.
Pečivo se vyplatí navrch lehce zakrýt alobalem. Kůrka pod ním nevyschne a teplo se mezitím v klidu dostane až dovnitř. Kašovitější jídla nebo drobky raději dejte do silikonové formičky, ať vám nepropadnou košíkem a jdou promíchat.
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Snídani i večeři z ní máte za pár minut. Ohřátá bageta, zapečené brambory nebo pár kousků masa ze včerejška z ní vyjdou líp než z mikrovlnky a čas navíc vás to nestojí.
Zvládne mnohem víc než jen ohřívání
Většina lidí si fritézu kupuje hlavně kvůli vaření a právě v tom je její největší tahák. Upečete v ní maso i rybu, připravíte zeleninu, zapečené brambory nebo drobné pečivo a některé modely usuší i ovoce.
Olej k tomu potřebuje jen minimum, a proto ji řada lidí bere jako šetrnější způsob přípravy smažených jídel. Výsledek má výrazně méně tuku, a přesto zůstane šťavnatý a chutný.
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Na lince navíc zabere málo místa a provozní teplotu chytí skoro hned, takže odpadá dlouhé předehřívání jako u velké trouby. U menších porcí díky tomu ušetří čas i elektřinu. V řadě domácností tak zastane práci, kvůli které dřív musely na lince stát hned tři různé spotřebiče.
Kdy se vám mikrovlnka pořád vyplatí
Přes všechny výhody fritéza mikrovlnku úplně nenahradí a je fér si to přiznat. Klasický talíř s obědem do ní nedáte, protože pod tak prudkým žárem by keramika mohla prasknout. A polévku, omáčku nebo cokoli tekutého líp zvládne hrnec nebo právě mikrovlnka.
Mikrovlnná trouba pořád vede všude tam, kde rozhoduje rychlost. Sklenici mléka nebo hrnek čaje ohřeje raz dva, spolehlivě rozmrazí zamrzlé maso a krabičku s obědem naservíruje během pár vteřin. Fritéza k tomu navíc přidává práci s úklidem, protože koš od mastnoty a drobků se musí pravidelně mýt.
Přečtěte si také: Pomocná kuchařka bez vyučení: Nástupní plat začíná na 25 000 Kč, a přesto lidi nikdo nesežene Mikrovlnka si udrží místo v kuchyni všude tam, kde rozhoduje rychlost, třeba u ohřevu nápojů nebo rozmrazování. Ilustrační foto. Zdroj: AJ Ahamad / Pexels.
Proto řada lidí nechává v kuchyni oba spotřebiče vedle sebe. Odklon od mikrovlnky je sice patrný, ale v praxi jde hlavně o to, že fritéza přebírá většinu každodenní práce. Mikrovlnka zůstává pro rychlé úkoly, na které se pořád hodí nejlíp.
Zdroje: https://www.denik.cz/dum-a-byt/horkovzdusne-fritezy.html, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/spotrebice-domacnost-kuchyne-vareni-uspora-cas-energie-novinky/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/horkovzdusna-friteza-misto-mikrovlnky/, https://virgil.cz/horkovzdusna-friteza-vs-mikrovlnna-trouba-ktera-je-lepsi-do-vasi-kuchyne/, https://www.vlasta.cz/inspirace/co-umi-horkovzdusna-friteza-vyhody-cena/