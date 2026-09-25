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Jak upéct vláčnou kefírovou buchtu s jablky, která neztratí šťavnatost ani druhý den podle hrníčkového receptu

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Kefírová buchta je přesně ten typ moučníku, který člověk upeče bez velkého přemýšlení a pak se diví, jak rychle zmizel z plechu. Za mě je její největší výhoda v tom, že díky kefíru a nastrouhanému jablku nezůstane suchá ani druhý den, což u domácích buchet nebývá samozřejmost.
Fotografie ke kefírové buchtě

Fotografie ke kefírové buchtě

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Kefírová buchta pro všední den i líné víkendy: Jednoduché těsto, které podrží chuť i náladu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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