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Nostalgický kvíz o bonbónech za socialismu: Hašlerky, Antiperle a další prověří i pamětníky

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Dennívýzva
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Bon Pari, Klokanky nebo Antiperle: bonbony z dob Československa mají v paměti mnoha lidí pevné místo. Jenže které z nich přežily do dnešních dní a které zmizely z regálů nadobro? To je přesně to, co prověří náš retro kvíz.
Fotografie antiperlí

Fotografie antiperlí

Zdroj: Foto: Shadster / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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