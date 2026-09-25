V sobotu v 16:50 to vypukne: Nova vytáhne nejslavnější mayovku filmové historie

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Sobotní odpoledne je jako stvořené pro pohodové sledování televize. Máte čas, nikoho nehoní pracovní povinnosti a můžete se konečně ponořit do příběhu, který vás strhne. Jenže co když vás čeká velkolepé dobrodružství plné akce, přátelství a emocí, které vám vyrazí dech?
Tahle sobota nabídne snímek, který v dubnu 1967 způsobil v československých kinech nefalšované šílenství. Lidé stáli v nekonečných frontách. Chtěli vidět finále, o kterém se mluvilo měsíce předem. A když vyšli z kina, měli mnozí slzy v očích.
Od prvních minut cítíte, že se blíží něco osudového. Ušlechtilý náčelník a jeho věrný bílý bratr vyjednávají v Santa Fé křehký mír s guvernérem. V pozadí však číhá zrada. Chamtiví banditi touží po ropě a indiánské půdě. Spřádají spiknutí, které má rozpoutat krvavou válku. Každé rozhodnutí může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.
Když fanoušci bojovali za život hrdiny
Legendárním filmem je „Vinnetou – Poslední výstřel“ (v německém originále Winnetou – 3. Teil). Právě tady se uzavírá životní cesta milovaného apačského náčelníka. Ztvárnil ho tehdy šestatřicetiletý Pierre Brice s neopakovatelným charismatem. Jeho věrného pokrevního bratra, zálesáka Old Shatterhanda, si zahrál šestačtyřicetiletý Lex Barker.
Rozhodnutí nechat hlavního hrdinu zemřít vyvolalo obrovskou vlnu odporu. Jakmile se fanoušci dozvěděli o chystaném konci, zaplavili produkční společnost Horsta Wendlandta tisíci dopisy plnými proseb i ostrých výhrůžek bojkotem. Producent však zůstal neoblomný. Trval na tom, že trilogie musí skončit přesně tak, jak bylo naplánováno, aby byl zachován silný emocionální dopad.
A měl pravdu. Film v tehdejším Československu vidělo neuvěřitelných 5,03 milionu diváků. Více než třetina celkové populace země. Ekonomický triumf byl jasný – investice 4 miliony západoněmeckých marek (v přepočtu na dnešní kupní sílu přes 10,5 milionu eur) se mnohonásobně vyplatila.
Nejnenáviděnější muž Německa byl ve skutečnosti kamarád
Ústředním padouchem a mužem, který stiskl spoušť, se stal bezohledný Rollins. Zahrál ho osmatřicetiletý Rik Battaglia s mrazivou přesvědčivostí. Role chladnokrevného vraha z něj přes noc udělala nejnenáviděnějšího muže v Německu i Československu.
Diváci mu v kinech po premiéře nahlas nadávali. Někteří mu odmítali podat ruku. V soukromí byl přitom Battaglia velmi přátelský a s Pierrem Bricem ho pojilo blízké osobní přátelství. Své filmové opovržení bral s nadhledem a humorem jako nejlepší vizitku dobře odvedeného výkonu. Po boku hlavních hrdinů nechyběl ani rázovitý zálesák Sam Hawkens v podání osmatřicetiletého Ralfa Woltera.
Natáčení probíhalo v malebných jugoslávských lokacích. Scéna tragického skonu se natáčela v úchvatné krajině u chorvatského Zadaru, konkrétně v rekreačním středisku Crvena Luka a na majestátní hoře Mali Alan, která představovala legendární Nugget-tsil. Jako filmové Santa Fé posloužilo historické město Trogir. Podmanivou atmosféru dotvořila dnes již kultovní hudba skladatele Martina Böttchera.
Mýty, které se tradují dodnes
Kolem osudného výstřelu se dodnes traduje několik omylů. Mnozí diváci se domnívají, že film je věrnou adaptací knihy Vinnetou III. Ve skutečnosti má s knižní předlohou Karla Maye společný pouze motiv smrti hlavního hrdiny a postavu Rollinse. Ta je v knize navíc jen epizodní zápornou postavou z druhého dílu.
Dalším velkým omylem je přesvědčení, že smrtí náčelníka jeho cesta definitivně skončila. V roce 1998 totiž vznikl televizní film „Vinnetou se vrací“ (v alternativním překladu Návrat Vinnetoua). Ukázalo se, že osudná rána nebyla smrtelná. Pierre Brice se do své životní role ještě jednou vrátil.
Slova jednoho z věrných diváků mluví za vše: „Závěrečný díl původní trilogie, byť zdaleka ne celkově poslední, rozhodně poslední z těch dobrých. Od začátku je jasné, že tohle dobrodružství neskončí dobře a Reinlovi se poměrně slušně daří gradovat atmosféru,“ píše na ČSFD. Filmoví historici dodnes potvrzují, že režisér Harald Reinl tímto snímkem uzavřel zlatou éru mayovek.
Zdroj: youtube.com
Sobotní odpoledne plné emocí
Nenechte si ujít tento legendární dobrodružný klenot, který i po desítkách let dokáže vhánět slzy do očí. Snímek s délkou 89 minut můžete sledovat v sobotu 26. dubna 2025 v čase 16:50–18:50 na stanici TV Nova. Připomeňte si příběh o přátelství až za hrob, které překonalo hranice kultur i samotný čas.
Připravíte si kapesníky na tuhle sobotní klasiku?
Zdroje článku: csfd.cz, Wikipedie, kinobox.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský