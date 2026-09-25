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V sobotu v 16:50 to vypukne: Nova vytáhne nejslavnější mayovku filmové historie

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Víkendový klid, pohodlná pohovka a film, který vás vtáhne do děje hned od prvních minut. Velkolepé dobrodružství nabídne rozpočet přes 10 milionů eur, legendární hudbu a působivé scény natočené v dechberoucích kulisách. Jenže tentokrát nebude sobotní večer jen o napětí a dobrodružství. Příběh přinese také chvíle plné emocí a tragický osud hrdiny, kterého si zamilovaly miliony diváků. Proč musel zemřít?
V sobotu v 16:50 to vypukne: Nova vytáhne nejslavnější mayovku filmové historie

V sobotu v 16:50 to vypukne: Nova vytáhne nejslavnější mayovku filmové historie

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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