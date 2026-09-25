Nejlepší pánev do kuchyně: Tyto 3 si Češky oblíbily, protože stojí pár korun a smaží lépe než drahé

Nová nepřilnavá pánev z výlohy vypadá skvěle, jenže po pár měsících se povrch odře a vajíčko se lepí, jako by na pánvi někdo přišil suchý zip. Spousta domácností se proto vrací k materiálům, na kterých vařily už jejich babičky. Tři z nich mají mezi českými kuchařkami zvláštní místo, protože vydrží roky a jídlo na nich chutná líp než z mnohem dražších pánví.
Proč drahá pánev nemusí smažit líp
Vysoká cena sama o sobě nezaručuje, že se vám na pánvi bude dařit. U běžných teflonových pánví je nepřilnavost jen tenká vrstva na povrchu, kterou snadno poškrábe kovová obracečka nebo vidlička. Po čase se začne loupat, jídlo se přichytává a pánev je na vyhození. Poškozený povrch se navíc nemá dál používat a přehřátá suchá pánev nad zhruba 260 stupňů může uvolňovat nežádoucí výpary.
Levnější pánve z poctivých materiálů fungují opačně. Když si spočítáte, kolik let vydrží, vyjde vás jeden rok používání na pár korun.
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Litinová pánev je hvězda mezi levným nádobím. Rozpálená litina teplo dobře drží, takže se maso propeče z obou stran stejně a zůstane šťavnaté, místo aby jeden konec zůstal syrový. S každým dalším smažením se navíc chová líp, protože se na ní usadí patina, tenká vrstva zapečeného tuku, díky níž povrch přirozeně nelepí, a to bez jakékoli chemie.
Rozpálená litina drží teplo tak dobře, že se maso propeče rovnoměrně a zůstane šťavnaté. Ilustrační foto. Zdroj: Deane Bayas / Pexels.
Poctivá litina vydrží desítky let a klidně se dědí. Zvládne plyn, elektřinu, sklokeramiku i indukci a rovnou z plotny putuje do trouby. Jako bonus se z ní do jídla dostane i špetka železa, kterou ocení hlavně ten, komu tenhle prvek v jídelníčku chybí. Levné litinové pánve dnes najdete i od dostupných značek jako Orion nebo Lamart, a to za pár set korun.
Něco za to ovšem chce. Litina je těžká, takže manipulace dá zabrat, novou pánev musíte nejdřív vypálit s olejem a nikdy ji po umytí nenechávejte mokrou, jinak chytne rez. Myčce se vyhněte, po vaření litinu jen opláchněte teplou vodou, do sucha utřete a nakonec přejeďte hadříkem s kapkou oleje.
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Nerezová ocel je druhá stálice, kterou milují zkušené kuchařky i profesionálové. Nereaguje s jídlem, nemění jeho chuť a snese i myčku a kovové náčiní. Právě na nerezu se nejlíp opeče maso dokřupava a na dně vznikne ta hnědá vrstvička, ze které uděláte skvělou omáčku.
Chce od vás o něco víc zkušenosti a špetku tuku navíc, jinak se jídlo přichytí, zato vám vydrží prakticky napořád. Dostupné nerezové pánve nabízejí i české značky, například Tescoma, a jeden kvalitní kus nahradí několik levných teflonů, které byste jinak stihli vyhodit.
Keramika: zdravá volba na každý den
Když chcete lehkou pánev na běžné smažení vajec, palačinek nebo zeleniny, sáhněte po keramice. Nepřilnavost tady obstará vypálená minerální vrstva místo teflonu, takže se do jídla nedostanou žádné takzvané věčné chemikálie ani při vyšším žáru. Smažit na ní můžete s minimem tuku, takže je vděčná pro každého, kdo hlídá lehčí kuchyni.
Přečtěte si také: Otevřete dnes lednici a podívejte se na těsnění: Pokud tam uvidíte 1 věc, jídlo se vám kazí dvakrát rychleji Na keramické pánvi zvládnete každodenní vajíčka i zeleninu s minimem tuku a bez teflonu. Ilustrační foto. Zdroj: Sarah Chai / Pexels.
Má jeden háček. Keramický povrch je náchylnější na poškrábání a časem o nepřilnavost přichází, proto na ni patří jen dřevěné nebo silikonové nástroje a jemné mytí. I tak vyjde levněji než prémiové pánve a pro každodenní rychlovky je ideální.
Rozdíly mezi třemi materiály přehledně shrnuje následující tabulka:
Materiál Na co se hodí Hlavní výhoda Na co pozor Litina steaky, pečeně a jídlo z trouby drží teplotu, tvoří se na ní přirozená patina, vydrží desítky let je těžká, je nutné ji vypálit s olejem a nenechávat mokrou, nepatří do myčky Nerez řízky, restování a omáčky nereaguje s jídlem a nemění chuť, snese myčku i kovové náčiní, vydrží prakticky napořád potřebuje víc zkušenosti a špetku tuku navíc Keramika snídaňová vajíčka, palačinky a zelenina je lehká, neobsahuje teflon ani věčné chemikálie, zvládá smažení s minimem tuku je náchylnější na poškrábání a časem ztrácí nepřilnavost, patří na ni jen dřevěné nebo silikonové nástroje Kterou si vybrat a jak jí prodloužit život Přečtěte si také: Ani mouka, ani strouhanka. Šéfkuchaři zahušťují omáčky 1 surovinou, kterou má doma každý
Vyberte podle toho, co vaříte nejčastěji. Na steaky, pečeni a jídlo z trouby je král litina, na řízky, restování a omáčky sáhněte po nerezu a na rychlá snídaňová vajíčka je nejpříjemnější keramika. Kdo má indukční desku, ať na dno pánve přiloží magnet. Když se pevně přichytí, na indukci pánev poslouží.
Ať zvolíte cokoli, životnost hlídá péče. Litinu a nerez rozpalte, než přidáte tuk, keramiku a nepřilnavé povrchy naopak nepřehřívejte naprázdno. Kovovým obracečkám se u všeho s povlakem vyhněte. Za trochu pozornosti se vám i ta nejlevnější pánev odvděčí roky spolehlivého smažení.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/litinova-panev-vyhody-pece-proc-nahradi-teflon, https://mlsnyhrnec.cz/litinova-panev-vyhody-a-nevyhody/, https://testy-recenze.cz/test-litinovych-panvi/, https://www.heureka.cz/a/jak-vybrat-panev-c1201-21358/, https://www.alza.cz/jak-vybrat-panev, https://formadore.cz/famag/ktera-panev-je-nejzdravejsi-pruvodce-zdravym-smazenim