Bábovkový makovec: Vláčný podzimní moučník, který se povede i začátečníkům a nevyschne hned druhý den

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Bábovkový makovec: Vláčný podzimní moučník, který se povede i začátečníkům a nevyschne hned druhý denPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Makovec má u nás dvě tváře a občas v tom bývá pěkný guláš. Někdo tím myslí český makový koláč s polevou, jinde zase kynutý závin, ale tenhle recept je poctivý makovec do formy, vláčný díky máslu, vejcím a vlahému mléku. A ten horký citronový sirup po upečení? To je přesně ten detail, kvůli kterému není výsledkem suchá bábovka, ale moučník, ke kterému se člověk rád vrátí.
Fotografie k makovci
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Makovec není jen retro vzpomínka: Vláčný moučník, který voní domovem a zvládnete ho i bez cukrářských kouzel
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Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...Všechny články tohoto autora →
- Zlatavé francouzské brambory s pevnými vrstvami, které se na talíři nerozsypou. Rodinný oběd z jednoho pekáče
- Houbařská sezóna je právě na vrcholu: Zkušený mykolog odhalil, odkud se nyní lidé vrací s plnými košíky
- Zbojnická pečínka podle tradičního pojetí: Poctivý recept na sytý oběd s křehkým masem a výraznou omáčkou
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