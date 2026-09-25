Venkovní bazén se slanou vodou a podvodní hudbou leží hodinu od Brna. Za účinky stojí jód z pramene, který vyvěrá z hloubky 1900 m

Zastávka stojí pár kroků od vstupu do Therme Laa, termálního resortu, který od roku 2002 přitáhl do vinařského Weinviertelu přes sedm milionů návštěvníků. Přesto v českém povědomí zůstává ve stínu maďarského Hévízu i slovenského Veľkého Mederu. Důvod je prostý: český víkendový termální zvyk tradičně směřuje na východ a na jih. Jenže nejbližší rakouský wellness výjezd z Brna leží na západ, pouhých 61,6 kilometru daleko.
Léčivý pramen z hloubky: proč zdejší voda stojí za pozornost
Pod městečkem Laa se ukrývá vrt Laa Thermal Nord I, uznaný jako léčivý pramen od roku 1999. Voda vystupuje na povrch s teplotou 42 °C, vydatností 6,3 litru za sekundu a pH 7,36. Podle
oficiální analýzy pramene jde o sodno-chlorido-jodovou minerální termální vodu, tedy složení, které má doložené indikace pro periferní cévní potíže, hypertenzi, stavy po cévní mozkové příhodě, degenerativní onemocnění pohybového aparátu, psoriázu, neurodermitidu i některé gynekologické a oční obtíže.
Tou samou vodou jsou napájeny všechny bazény areálu. Celková vodní a relaxační plocha zabírá 7 800 metrů čtverečních rozložených do pěti bazénů, saunového světa a klidových zón. Právě tato šíře odlišuje Therme Laa od menších regionálních koupališť, kde termální voda plní jeden či dva bazény a zbytek doplňuje běžná ohřívaná voda.
Solebazén s podvodní hudbou: smyslový zážitek, který jinde nenajdete
Venkovní solebazén udržuje teplotu 35–36 °C, nejvyšší v celém komplexu. Kdo se ponoří pod hladinu, uslyší relaxační hudbu přenášenou přímo vodním sloupcem. Resort princip záměrně nerozvádí, ale efekt popisuje jednoznačně: koupání v teplé solance, při kterém zvuk obklopuje tělo ze všech stran.
Právě tahle smyslová kombinace (slaná voda, vyšší teplota, akustický zážitek pod hladinou) tvoří nejzřetelnější rozdíl oproti středoevropské konkurenci. Hévíz staví na světoznámém přírodním termálním jezeře a rehabilitační infrastruktuře. Veľký Meder komunikuje dva vrty z patnáctistametrové hloubky a vodu o teplotě 57–72 °C. Therme Laa proti tomu sází na atmosféru a klid, nikoli na superlativy v číslech.
VIDEO SILENT SPA: adults-only zóna pro ty, kdo hledají ticho
Od roku 2016 funguje vedle rodinné Therme samostatný SILENT SPA, prémiové denní lázně přístupné výhradně od šestnácti let. Na 3 600 metrech čtverečních se rozprostírá solný bazén, parní lázeň, saunová sekce o 400 m², ošetřovací zóna i vlastní restaurace s barem. Kdo si pořídí prémiovou vstupenku, získá navíc přístup do veřejné Therme a saunového světa, tedy dva odlišné produkty v rámci jediného dne.
Pro páry a jednotlivce, kteří chtějí uniknout dětskému křiku aquaparků, představuje SILENT SPA argument, který v okolních termálech chybí. Maďarské i slovenské komplexy obvykle řeší oddělení generací maximálně vyhrazenou zónou uvnitř společného areálu. Tady jde o architektonicky i provozně samostatný celek s vlastním parkovištěm.
Cesta z Brna, Prahy i Ostravy: kolik stojí čas i peníze
Z Brna vede nejrychlejší trasa po D2 s odbočením u Pohořelic směrem na Drnholec a Hrušovany nad Jevišovkou. Autem trvá přejezd orientačně 51 minut. Přímý autobus linky 104 z Brna-Zvonařky zvládne totéž za hodinu a čtyřicet minut; o víkendech odjíždí každé dvě hodiny od 8:25 do 20:25. Z Prahy počítejte s 238 kilometry a necelými třemi hodinami za volantem, z Ostravy s 227 kilometry a dvěma hodinami dvaceti minutami.
Aktuální pokladní ceník platný od 7. září 2026:
Kategorie 3 hodiny Denní vstup (od 5 h) Večerní Dospělý 29,80 € 42 € 29,80 € Dítě do 14 let 19 € 26,50 € 19 €
Každých započatých třicet minut navíc stojí 2,50 € u dospělého a 1,50 € u dítěte, denní vstup se proto vyplatí poměrně rychle. Rodina dvou dospělých a dvou dětí zaplatí za celý den 137 €, za tři hodiny 97,60 €. Online vstupenka garantuje vstup i při plné kapacitě a ke každému dětskému lístku přidává pětieurový voucher do restaurace. Masáže a kosmetické procedury resort doporučuje rezervovat předem.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková