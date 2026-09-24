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Jednoduchý moučník z listového těsta, který boduje kontrastem křupavosti a jemného krému

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Když potřebuji něco sladkého ke kávě a nechci půl odpoledne stát u trouby, sahám po této rychlovce z listového těsta. Dvě vrstvy těsta, jemný vanilkový krém a navrch mandlové lupínky udělají přesně ten typ moučníku, který vypadá slavnostněji, než kolik s ním je práce.
Obrázek k receptu s názvem Hledáte jednoduchý dezert ke kávě: Tahle rychlovka z listového těsta s krémem a mandlemi sází na chuť i efekt

Obrázek k receptu s názvem Hledáte jednoduchý dezert ke kávě: Tahle rychlovka z listového těsta s krémem a mandlemi sází na chuť i efekt

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Hledáte jednoduchý dezert ke kávě: Tahle rychlovka z listového těsta s krémem a mandlemi sází na chuť i efekt
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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