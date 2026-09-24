Jednoduchý moučník z listového těsta, který boduje kontrastem křupavosti a jemného krému

Listové těsto umí při pečení zachránit víkend i obyčejné odpoledne. Když je po ruce v lednici, člověk má skoro vyhráno: něco sladkého ke kávě, rychlý dezert pro návštěvu, pár kousků na stůl bez dlouhého stání u linky. V tomhle případě stačí dva pláty, mezi ně hladký vanilkový krém a navrch hrst mandlových lupínků. Na talíři pak moučník působí mnohem slavnostněji, než kolik práce za ním doopravdy je. U nás se peče hlavně ve chvíli, kdy má někdo přijít. Pudinkový krém z mléka udělá i z obyčejného balíčku těsta docela poctivý zákusek.
Dobré na tomhle receptu je, že se dá přizpůsobit zásobám ve spíži i v lednici. Někdy přijde na řadu náplň z
vanilkového pudinku, jindy sáhnu po ochuceném tvarohu, hlavně když má být výsledek o něco lehčí a méně sladký. Fungují obě varianty. Jen náplň musí držet tvar. Když je řídká, po přiklopení horním plátem začne utíkat ke krajům a na plechu je pak víc práce s utíráním než radosti z pečení. Recept na rychlý moučník z listového těsta s krémem a mandlemi
Doba přípravy: 20 minut
Doba pečení: 20 až 25 minut
Teplota trouby: 180 °C horkovzduch
Počet porcí: 12 až 16 kousků Ingredience pro přípravu
Moučník: 2 balení listového těsta, ideálně už rozváleného 1 ks vejce na potření povrchu 3 až 4 lžíce mandlových lupínků
Vanilkový krém: 2 balení vanilkového pudinku bez vaření [mlékopokud používáte jiný typ, upravte postup] 750 ml mléka 4 až 5 lžic cukru krupice
Volitelně: 2 až 3 lžíce meruňkové nebo rybízové marmelády moučkový cukr na lehké poprášení po vychladnutí Postup přípravy listového dezertu s krémem a mandlemi
1. Troubu předehřejte na
180 °C horkovzduch. Plech vyložte pečicím papírem. Těsto nechte po vytažení z lednice pár minut povolit, ať při rozbalování zbytečně nepraská.
2. Z
mléka, vanilkových pudinků a cukru připravte hustý krém. Míchejte ho pečlivě, hlavně ode dna, kde se podobné náplně umějí rychle přichytit. Jakmile zhoustne, stáhněte ho stranou a nechte několik minut zchladnout. Sem tam promíchejte, aby se na povrchu neudělal škraloup.
3. Na připravený plech položte první plát
listového těsta. Chcete-li výraznější chuť, potřete ho velmi tenkou vrstvou marmelády. Povinné to není, ale lehce nakyslá marmeláda se sladkým vanilkovým krémem funguje dobře.
4. Na spodní plát rozetřete ještě teplý
pudinkový krém. U okrajů nechte asi 1 centimetr volný. Moučník se pak snáz uzavře a krém nebude mít takovou chuť vytékat ven.
5. Přiklopte druhým plátem
listového těsta a okraje lehce přimáčkněte. Vezměte rádýlko nebo ostrý nůž a na povrchu si naznačte pruhy či menší obdélníky. Neprořezávejte těsto úplně, jde spíš o vodítko pro pozdější krájení.
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6. Povrch potřete rozšlehaným
vejcem a posypte mandlovými lupínky. Díky vejci se těsto hezky vybarví a mandle na něm lépe zůstanou, místo aby se při manipulaci sesypaly ke krajům plechu. Pečeme
7. Plech vložte do vyhřáté trouby a pečte asi
20 až 25 minut, dokud povrch nezezlátne. Ke konci se vyplatí na moučník mrknout častěji, protože každá trouba peče trochu jinak a listové těsto umí zhnědnout poměrně rychle. Foto: Cooky.cz, Pečte do zlatova a hlídejte si troubu.
8. Upečený moučník nechte alespoň
20 minut chladnout. Teprve potom dokrojte jednotlivé řezy podle naznačených linií. Podávat se dá ještě vlažný i úplně studený, případně lehce poprášený moučkovým cukrem. V chladu vydrží do druhého dne, ale nejkřehčí je krátce po upečení. Foto: Cooky.cz, Podávejte vlažný nebo studený, poprášený moučkovým cukrem. Ještě několik detailů k náplni a možným obměnám Jemnější krém získáte tak, že do trochu zchladlého pudinku vmícháte 2 lžíce másla. Náplň bude hladší a po vychladnutí nepůsobí tak tuze. Když místo pudinku použijete ochucený tvaroh, pečte stejně dlouho. Jen ho neroztírejte až úplně ke krajům, protože tvarohová náplň se při pečení umí trochu posunout. Mandlové lupínky sypte až na těsto potřené vejcem. Na suchém povrchu by se při pečení snadno sesunuly nebo opadaly při krájení. Krémovou náplň můžete udělat pokaždé trochu jinak. Klasický pudink je nejrychlejší a nejjistější, tvaroh přidá lehce nakyslý tón. Kdo chce náplň jemnější, může vmíchat trochu mascarpone. Do podobných dezertů se dává i ovoce, třeba jahody, ale u téhle plechové verze je lepší nepřehánět to. Pustily by šťávu a spodní těsto by zbytečně změklo.
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