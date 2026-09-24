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Hrobník popsal, co se opravdu děje při kremaci: plameny rodina nikdy neuvidí a kovové předměty do rakve nesmí

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Polský hrobník Robert odpovídá na TikToku na otázky, které si většina lidí nahlas položit netroufne. Tentokrát vysvětlil, jak probíhá poslední rozloučení, když má být zesnulý zpopelněn. A s představami, které si diváci nesou z filmů, se to podle něj míjí.
Hrobník popsal, co se opravdu děje při kremaci: plameny rodina nikdy neuvidí a kovové předměty do rakve nesmí

Hrobník popsal, co se opravdu děje při kremaci: plameny rodina nikdy neuvidí a kovové předměty do rakve nesmí

Zdroj: Foto: Bijay Chaurasia - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

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