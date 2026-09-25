Mincový zámek na vozíku neslouží k zabezpečení. Kdo pochopí jeho skutečný účel, přestane hledat drobné

Výrobce Wanzl přitom na svých produktových stránkách popisuje zálohovací systém jako prostředek „kontrolovaného vrácení vozíků“. Žádná šifra, žádný bezpečnostní kód. Vratná záloha má jediný úkol: motivovat vás, abyste vozík odtlačili zpátky do řady. A právě ta jednoduchost vysvětluje, proč celý princip přežil i dobu, kdy polovina zákazníků platí telefonem.
Co se skrývá uvnitř zálohovacího zámku na vozíku
Patentová dokumentace, konkrétně
DE29917836U1 a EP2833331B1, odhaluje překvapivě strohý mechanismus. Uvnitř plastového pouzdra najdete: Slot pro minci nebo žeton odpovídající rozměru cílové měny. Protilehlý otvor pro řetěz spojující vozík se sousedním. Dvojici otočných páček se zářezy, které se opírají o okraj vloženého předmětu. Pružinu a překlápěcí západku, jež uvolní řetěz ve chvíli, kdy páčky zaregistrují správný kontakt.
Celá sestava reaguje na rozměr a obrys vloženého kusu. Neověřuje nominál, reliéf ani materiál. Patent výslovně pracuje s pojmem „náhradní mince stejné velikosti“. Jinými slovy, zámek rozpozná, že do něj někdo zasunul plochý kruhový předmět odpovídajícího průměru. Nic víc po něm nechtějte.
Proč supermarketům stačí tak primitivní mechanismus
Odpověď leží v ekonomice, kterou otevřeně popisují sami dodavatelé. Brožura společnosti R. W. Rogers k
systémům správy vozíků spojuje opuštěné vozíky s rostoucími náklady na sběr, opravy a náhrady. Jeden vozík přijde český řetězec zhruba na 4 000 Kč a škody z odcizených či poškozených kusů dosahují podle vyjádření obchodů stovek tisíc korun ročně.
Proti tomu stojí zálohovací zámek, jehož výroba, montáž i servis jsou řádově levnější. Výrobce Systec u modelu Smartloc zdůrazňuje kompaktnost, rychlou výměnu kazet a minimální údržbu. Wanzl zase u svého klasického systému nabízí konfiguraci pro konkrétní měny jednotlivých trhů: zámek pro českou desetikorunu, jiný pro padesáticentovou minci, další na vyžádání.
Klíčový vhled: supermarketu se vyplatí udržovat levný motivační mechanismus tak dlouho, dokud většina zákazníků chce svou zálohu zpět. A většina ji chce. Celý systém funguje na principu, že vrátit vozík do řady je pohodlnější než přijít o deset korun. Tato behaviorální páka drží provozní pořádek za zlomek ceny jakéhokoli sofistikovanějšího řešení.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Česká desetikoruna a její evropští dvojníci v zálohovacím slotu
Proč zrovna desetikoruna? Podle
České národní banky měří 24,5 mm v průměru. Padesáticentová mince eurozóny má 24,25 mm. Rozdíl čtvrt milimetru. Výrobci zámků konfigurují slot pro konkrétní měnu, ale rozměrová blízkost české a evropské varianty znamená, že řada mechanismů na obou trzích pracuje s téměř identickým vnitřním prostorem.
Mince Průměr Tloušťka 10 Kč 24,5 mm 2,55 mm 50 eurocentů 24,25 mm 2,38 mm 1 euro 23,25 mm 2,33 mm
Právě tato podobnost otevírá prostor pro žetony a alternativní předměty. Oficiální nákupní žetony, které prodává třeba
ACI, kopírují průměr cílové mince a po odblokování vozíku je lze okamžitě vyjmout. Sekundární české zdroje popisují i použití klíče s kulatou hlavou odpovídajícího průměru, jde ovšem o improvizaci, kterou žádný výrobce nedoporučuje. Opakované zasouvání nevhodných předmětů podle dostupných informací deformuje pružiny a zhoršuje chod západek.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková