Metoda vaření rýže z Japonska: Češi ji začali praktikovat ve velkém a rýže se už nikdy nepřipálí

Rýže vypadá jako nejjednodušší příloha na světě, dokud ji z hrnce nevytáhnete jako slepenou hroudu s připáleným dnem. V japonských kuchyních se přitom rýže daří skoro pokaždé, a to bez drahého rýžovaru. Celé kouzlo se skrývá v pár jednoduchých krocích, které zvládne každý obyčejný hrnec. U nás se tenhle postup teď rychle šíří mezi domácími kuchaři a stojí za ním hlavně trpělivost.
Proč rýže končí jako připálená hrouda
Za nepovedenou rýží stojí většinou tři věci:
příliš velký oheň: voda se odpaří dřív, než zrna změknou, a co zůstane u dna, se spálí; příliš mnoho vody: rýže se pak rozvaří do kaše; zbytkový škrob: na povrchu zrn drží rýži pohromadě, takže místo jednotlivých zrnek dostanete jeden kompaktní blok.
Japonský postup si poradí se všemi třemi problémy naráz. Funguje na takzvaném absorpčním principu, kdy rýže vsákne přesně tolik vody, kolik jí do hrnce nalijete, a dovaří se ve vlastní páře. Nic se neslévá do dřezu a u dna nezůstává co pálit.
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Úplně první krok přijde na řadu ještě před zapnutím sporáku. Rýži nasypte do misky, zalijte studenou vodou a prsty ji krátce promněte. Voda se okamžitě zakalí, jak se z povrchu zrn uvolňuje škrob. Kalnou vodu poté vylijte a proplachování několikrát zopakujte. Přestaňte ve chvíli, kdy voda zůstává skoro průzračná, což bývá po třech až pěti kolech.
Právě tahle nenápadná fáze rozhoduje o tom, jestli bude rýže sypká, nebo lepkavá. Čím méně škrobu na zrnech zůstane, tím míň se pak slepují. Zabírá to u všech běžných druhů, ať sáhnete po dlouhozrnné basmati, jasmínové nebo po krátkozrnné rýži na sushi. Kdo chce zrna ještě změkčit, nechá propláchnutou rýži před vařením zhruba půl hodiny odstát ve vodě.
Kolik vody? Poznáte to podle prstu
Poměr vody a rýže se u této metody neřídí přesnými mililitry. U bílé rýže se pohybuje někde mezi jedním a jedním a půl hrnku vody na hrnek rýže, u hnědé rýže jí potřebujete o něco víc. Přesná odměrka není nutná.
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Asijští kuchaři si pomáhají jednoduchou fintou. Špičku ukazováčku opřou o povrch rýže v hrnci a přilévají vodu tak dlouho, dokud hladina nesahá k prvnímu kloubu prstu. Kouzlo je v tom, že to funguje stejně dobře pro jeden hrnek i pro plný hrnec, protože poměr se sám srovná.
Mírný oheň a zavřená poklice udělají zbytek
Hrnec přiklopte pokličkou a přiveďte vodu k varu. Jakmile začne bublat, stáhněte plamen na úplné minimum a od té chvíle už do hrnce nezasahujte. Poklici nechte zavřenou a rýži nemíchejte, každé zamíchání totiž uvolní další škrob a naruší strukturu zrn. Na mírném ohni se rýže vaří zhruba deset až patnáct minut, podle druhu.
Aby se nic nepřipálilo, sáhněte po hrnci se silným dnem. Rovnoměrně rozvádí teplo a nedovolí, aby se u dna vytvořilo spálené místo. Připálená rýže je totiž skoro vždycky důsledek tenkého hrnce a zbytečně vysokého plamene.
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Jakmile se voda vsákne, sporák vypněte, ale pokličku na hrnci ještě nechte. Rýže potřebuje odpočinout dalších zhruba deset minut. Během nich se zbytek vlhkosti rovnoměrně rozprostře a zrna se dovaří v páře. Zbyde-li na dně trocha tekutiny, přiklopený hrnec klidně odstavte ještě na půl hodiny. Zbytek se do zrn vsákne sám, takže ho v žádném případě neslévejte pryč.
Odpočinek pod pokličkou po vypnutí sporáku rozhoduje o tom, jestli zrna zůstanou oddělená a sypká. Ilustrační foto. Zdroj: Iara Melo / Pexels.
Teprve potom rýži nadzvedněte odspodu vidličkou a jemně načechrejte. Na talíři skončí oddělená, nadýchaná zrna a dno hrnce zůstane čisté. Žádný speciální přístroj k tomu nepotřebujete, vystačíte si s obyčejným hrncem a pár minutami navíc.
Zdroje: https://www.dotyk.cz/magazin/japonci-ryze-trik/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-uvarit-ryzi-sypkou-postupy-pomery-vody-ryze, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/japonsky-zpusob-vareni-ryze-30000131.html, https://www.petitchef.cz/articles/orientalni-metoda-vareni-ryze-bez-chyb-jednoducha-presna-a-spolehliva-aid-15290, https://cooky.cz/japonsky-zpusob-pripravy-ryze-drahy-ryzovar-neni-potreba-staci-obycejny-hrnec/