Klasický přístřešek se rozpálí na 80 °C a sálá jako kamna. Španělská pergola chladí až o 15 stupňů víc a postavíte ji sami

Existuje ale zahradní konstrukce, která pracuje přesně opačným směrem. Španělská pergola, tedy otevřená příčková stavba porostlá popínavými rostlinami, kombinuje stín s přirozeným ochlazováním vzduchu. Recenzovaná italská studie porovnala pergolu ověšenou vistárií se stejnou konstrukcí bez zeleně a naměřila pod listovým baldachýnem teplotu vzduchu o 2,5 až 3,5 °C nižší. Oproti místu bez jakéhokoli zastínění činil rozdíl dokonce 5,1 °C. A žádný kompresor, žádný hluk, žádný účet za elektřinu, jen listy, voda a fotosyntéza.
Proč klasický přístřešek v létě selhává a zeleň vyhrává
Kovový nebo polykarbonátový kryt funguje jako štít proti dešti a přímému slunci. Jenže právě ten povrch pohlcuje záření a mění se v sálavou plotnu. Měření americké národní laboratoře Oak Ridge ukázalo, že spodní strana tmavé kovové střechy dosáhla v červenci
77,3 °C, přestože venkovní teplota nepřekročila 34 °C. Pod takovým krytem se vzduch dusí.
Vegetační pergola staví na jiném principu. List rostliny pohlcuje sluneční energii, ale místo aby ji vyzařoval jako teplo, spotřebuje ji na odpařování vody, proces, který odborně nese název evapotranspirace.
USGS ho popisuje jako součet odparu z půdy a transpirace skrz průduchy listů. Výsledek: povrch listové plochy měl v italském experimentu zhruba 37 °C, zatímco holá konstrukce vedle dosahovala téměř 43 °C. Šest stupňů na povrchu, tři a půl ve vzduchu pod pergolou. Bez jediného ventilátoru. Které popínavky zvládnou české zimy a jak rychle vytvoří zelený strop
Výběr liány rozhoduje o tom, zda pergola začne plnit svůj účel za dva roky, nebo za pět, a zda přežije únorový mráz bez přikrývání.
Přísavník pětilistý, nejodolnější kandidát, mrazuvzdornost RHS H6 (až kolem −20 °C). Rychle pokryje velkou plochu, na podzim rudne. Pozor: samopnoucí přísavky na zdravém zdivu podle RHS obvykle neškodí, ale na popraskané omítce mohou existující vady zvětšovat. Vistárie, klasická volba pro pergoly díky hustým květním hroznům a mohutnému olistění. Vyžaduje slunné, chráněné stanoviště a silnou konstrukci, protože dospělá rostlina je mimořádně těžká. Oregon State University upozorňuje, že lehká příčková stavba ji neunese. Réva vinná, odrůda Solaris zvládá mrazy do −24 °C, sazenice stojí kolem stovky korun. Vedle stínu nabídne i sklizeň. Aktinidie ostrolistá (mini kiwi), otužilejší než klasické kiwi, ovšem mladé výhony trpí pozdními jarními mrazy. Sazenice odrůdy Issai vyjde na 139 Kč.
Plný chladicí účinek nastupuje podle
Green4Cities za jeden až čtyři roky, záleží na druhu, velikosti konstrukce a tempu růstu. U vistárie počítejte se dvěma až třemi lety, než začne kvést a vytvoří souvislý baldachýn. Svépomocná stavba krok za krokem: rozměry, materiál a rozpočet
RHS hodnotí stavbu pergoly jako náročnější projekt a doporučuje montovat v zimě, aby na jaře mohly sazenice hned zakořenit. Praktické minimum vypadá takto:
Parametr Doporučená hodnota Výška cca 2,7 m Průřez sloupků 8 × 8 cm Hloubka kotvení 45–60 cm Rozteč sloupků 0,9–3,7 m Vhodné dřevo modřín, douglaska, dub
Borovice hnije rychleji, proto se bez tlakové impregnace na nosnou pergolu nehodí. Kdo chce minimální údržbu, sáhne po ocelové nebo hliníkové sestavě, ta ale v českém retailu stojí výrazně víc.
Orientační ceny hotových konstrukcí v tuzemských hobbymarketech: dřevěná pergola ke stěně 5 × 2,5 m vyjde na zhruba 11 000 Kč, polykarbonátový model 3 × 3 m na 23 000 Kč, ocelová bioklimatická varianta stejných rozměrů na 19 000 Kč a hliníková bioklimatická pergola na 40 000 Kč. Jednoduchá vegetační pergola svépomocí (dřevěná kostra, nerezová lanka pro vedení lián a tři až čtyři sazenice) může podle našeho odhadu začínat kolem 12 000 až 15 000 Kč. Robustnější provedení s kvalitnějšími materiály se vyšplhá výš, ale pořád zůstává pod cenou hotového kovového zastřešení.
Jak tvarovat liány, aby pergola chladila celou plochu
Souvislý listový strop nevznikne sám od sebe. U vistárie doporučuje Oregon State University v prvním roce vést jediný hlavní výhon svisle po opoře. Jakmile doroste k horní hraně konstrukce, v následující sezoně ho seříznete těsně nad vrcholem, tím založíte takzvanou hlavu, z níž rostlina začne větvit do stran. Boční výhony pak pravidelně zkracujte na dva až tři pupeny, a to v zimě i v létě. Bez tohoto řezu vistárie produkuje dlouhé šlahouny místo hustého baldachýnu.
Réva i aktinidie se vedou podobně: hlavní ramena rozložíte po příčlích a postranní letorosty průběžně zaštipujete. Cílem je co nejrovnoměrnější pokrytí celé plochy pergoly, protože každý nezastíněný čtvereční metr znamená díru v chladicím efektu.
Český výzkum potvrzuje: zeleň v našich podmínkách funguje
Kdo by pochyboval, zda princip evapotranspirace obstojí i v tuzemském podnebí, najde odpověď v datech brněnského VUT. Dlouhodobý
výzkum zelených fasád na Fakultě stavební prokázal snížení povrchové teploty až o 14,5 °C a pokles průměrné denní teploty vzduchu v bezprostředním okolí o více než 5 °C. Spotřeba vody činila 1,15 litru na metr čtvereční za den, po zakořenění tedy pergola o ploše dvanácti metrů čtverečních spotřebuje necelých čtrnáct litrů denně, zhruba dvě konve.
Podle našeho úsudku je vegetační pergola nejsilnějším argumentem pro toho, komu nejde jen o stín, ale o citelně příjemnější mikroklima bez hlučné techniky. Kdo potřebuje okamžitou ochranu před deštěm a nechce čekat roky na zarostení, pro toho zůstává smysluplnou volbou hotový polykarbonátový přístřešek. Ideální kompromis? Postavit dřevěnou pergolu, vysadit révu nebo vistárii a na první dvě sezony přehodit přes příčle lehkou stínící textilii. Za tři léta ji sundáte a necháte pracovat přírodu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková