Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Klasický přístřešek se rozpálí na 80 °C a sálá jako kamna. Španělská pergola chladí až o 15 stupňů víc a postavíte ji sami

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tmavá kovová střecha zahradního přístřešku se v červencovém slunci dokáže ze spodní strany rozžhavit na 77 °C, a to teplo sálá přímo dolů, na hlavu sedícího člověka.
Vistárie vyžaduje slunné, chráněné stanoviště a silnou konstrukci, pergolu potom dokáže pokrýt krásně a spolehlivě

Vistárie vyžaduje slunné, chráněné stanoviště a silnou konstrukci, pergolu potom dokáže pokrýt krásně a spolehlivě

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Mincový zámek na vozíku neslouží k zabezpečení. Kdo pochopí jeho skutečný účel, přestane hledat drobné
Mincový zámek na vozíku neslouží k zabezpečení. Kdo pochopí jeho skutečný účel, přestane hledat drobné
Nasypte jedlou sodu v tenkém pruhu kolem záhonu a mravenci přes ni nepřelezou. Jedna chyba v aplikaci je ale přivolá zpět
Nasypte jedlou sodu v tenkém pruhu kolem záhonu a mravenci přes ni nepřelezou. Jedna chyba v aplikaci je ale přivolá zpět

Mravenci nebývají na zahradě právě vítáni. Pokud s nimi chcete zatočit, vezměte si k ruce docela obyčejnou...

Vlaštovky si nevybírají dům náhodou. Kdo hnízdo shodí nebo zničí, přivolá si podle pověr smůlu, která se těžko odvrací
Vlaštovky si nevybírají dům náhodou. Kdo hnízdo shodí nebo zničí, přivolá si podle pověr smůlu, která se těžko odvrací

Pokud rádi pozorujte vlaštovky usazené pod střechou, měli byste vědět, že tu nejspíš nejsou náhodou. Své k...

Babička mi vždy dávala pod postel sklenici s vodou. Nechápala jsem proč, ale dnes po nocích bez ní nedokážu usnout
Babička mi vždy dávala pod postel sklenici s vodou. Nechápala jsem proč, ale dnes po nocích bez ní nedokážu usnout

Docela obyčejná sklenice s vodou může mít jednu významnou výhodu – dokáže totiž z vašeho domu vyhnat...

Popraskané potiskové tričko nepatří do koše. Přípravek za pár korun z koupelny vrátí grafiku do stavu, kdy se dá zase nosit
Popraskané potiskové tričko nepatří do koše. Přípravek za pár korun z koupelny vrátí grafiku do stavu, kdy se dá zase nosit

Lahvička odlakovače za třicet korun a běžná žehlička dokážou popraskané tričko vrátit do hry, pokud víte,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.