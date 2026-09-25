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České vodohospodářské firmy dostanou šanci proniknout do Maroka

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CzechTrade chystá podnikatelskou misi do Maroka zaměřenou na technologie pro vodohospodářský sektor. České firmy během ní získají příležitost navázat přímé…
Maroko-Agadir

Maroko-Agadir

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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