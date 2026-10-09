Love Island chtěl odhalit podvodníka. Diváci teď podezírají z hry samotnou produkci

Krizové ohniště mělo být velkým momentem série. Jenže po záběrech údajné Denisovy přítelkyně začali diváci rozebírat časovou osu, připomínat Matúšovy vlastní kauzy a ptát se, jestli nejde hlavně o drama pro sledovanost.
Moderátorka Zorka Hejdová přišla k ohništi před pár dny s vážnou tváří. Někdo ve vile si nepřišel hledat lásku a porušil pravidla.
Když se nikdo nepřiznal, produkce vytáhla videa, zprávy a vzkaz ženy, která se představila jako Denisova přítelkyně. Denis přitom opakovaně tvrdil, že je dva roky single. Jenže místo jednoznačného „nachytali ho“ se rozjela úplně jiná debata. Dává to celé vlastně smysl?
Na Instagramu Love Islandu se objevily komentáře, podle kterých celá scéna působila nahraně a až příliš pečlivě připraveně.
napsala jedna divačka. Jiná označila odhalení za „extrémně scripted“ a podivovala se nad tím, jak dokonale produkce důkazy předložila. Pochybnost se pod příspěvkem začala šířit rychleji než samotné obvinění. A nepomohl tomu ani další díl, kdy produkce poslala do vily bývalou partnerku Pepeho a bývalého partnera Julie. Zkrátka je vidět, že letos se vsází především na drama. „Přijde mi to celé nahrané a domluvené,“ Diváci vytáhli časovou osu
Nejvíc otazníků vyvolal profil ženy, která se v pořadu představila jako Eliška.
Fanoušci si všimli, že ještě v květnu a červnu zveřejňovala na TikToku videa s jiným mužem a nezdá se, že by Denis byl její životní láskou, se kterou už prožila mnoho let. To sice nemusí znamenat, že to mezi nimi nebylo vážné. Ale kdyby bylo – pustila by příčetná partnerka svého muže do pořadu jako je Love Island, kde se to vášnivými polibky před kamerou jen hemží?
Další záhada se týká samotných záběrů a zpráv. Denis měl ve videu mluvit o tom, že je na Kanárských ostrovech už pět dní.
Produkce TV Markíza následně vysvětlila, že materiály získala od jeho přítelkyně a vznikly ještě před vstupem do vily. Podle jejího vyjádření si Denis před vstupem půjčoval telefony od cizích lidí, což už je samo o sobě podivné. Cynthia s Kubou a Matúš s Naty patří mezi nejpevnější páry na vile (foto: se souhlasem TV Nova / Love Island) A co Matúš?
Produkce přitom už před Denisovým odhalením rozvířila podezření kolem Matúše.
Diváci řešili, zda se před vstupem do vily nepřipravoval na hru pomocí účastníků minulých sérií a nesbíral informace, které by mu pomohly hru přechytračit . Když ale přišlo na skutečné krizové ohniště, hlavní terč se přesunul na Denise. Část fanoušků teď štábu vyčítá, že Matúšovu kauzu nechává stranou, zatímco vytahuje příběh, který slibuje větší drama. zněl jeden z komentářů mířený na produkci. Jiní se ptali, proč se řeší jen Denis, když i kolem jeho soupeře kolují pochybnosti. „Možná byste větší sledovanost získali tím, když vytáhnete věci na Matúše,“
A tak se pozornost od údajného podvodníka přesunula k pořadu samotnému.
Love Island si připravil dramatické odhalení, ale diváci místo jednoznačného rozuzlení dostali další detektivní případ. Je Denisova přítelkyně skutečně někdo, s kým měl těsně před vilou vztah? Proč se na jejím profilu objevoval jiný muž? A proč produkce vytahuje právě tuhle kauzu, zatímco jiné pochybnosti zůstávají ve vzduchu?
Na sítích se tak místo velkého televizního „aha“ řeší, jestli štáb nepřepálil snahu dodat sérii další zvrat. A jestli se z dramatu, které mělo odhalit podvodníka, nestal trochu podivný bizár, v němž diváci začali podezírat z tahání za nitky úplně všechny.
Zdroj: redakce, TV Nova, Instagram, Facebook