Máme hodinu? Ne. Tak nic. Tenhle způsob přemýšlení dokáže zničit překvapivě velké množství pohybu. Pokud nemáš čas na celý trénink, převléknutí, cestu do fitka, sprchu a návrat, snadno se zdá, že patnáct minut nemá cenu.
Goldie Hawn letos při rozhovoru o svém běžném režimu popsala, že se snaží hýbat každý den. Když nemá hodinu, udělá pohyb v patnáctiminutových intervalech. Není důvod brát fitness doporučení od celebrity jako medicínský návod. Ale princip „něco je lepší než nic“ není hollywoodský. Je přímo v doporučeních Světové zdravotnické organizace.
Pohyb se nemusí odehrát v jednom kuse
WHO doporučuje dospělým přibližně 150 až 300 minut středně intenzivní aerobní aktivity týdně nebo 75 až 150 minut intenzivní aktivity, případně kombinaci obou. Zároveň zdůrazňuje dvě velmi důležité věci: každý pohyb se počítá a nějaký pohyb je lepší než žádný.
Moderní doporučení už netrvají na tom, aby se aktivita počítala jen v dlouhých souvislých blocích. Takže ano: patnáct minut je patnáct minut.
Co se dá udělat za čtvrt hodiny
Nemusíš vyrábět „15-minute killer workout“. Můžeš: rychle obejít blok, vyjít několik pater schodů, zatancovat si na čtyři písničky, udělat krátkou sestavu s vlastní vahou, jet patnáct minut na rotopedu, protáhnout se a přidat jednoduché posilování, vystoupit z MHD o kus dřív a dojít.
Ne každý takový blok bude středně intenzivní aerobní aktivita a není potřeba z každého kroku vyrábět „trénink“. Jde o odstranění myšlenky, že pohyb stojí za to jen tehdy, když vypadá jako sportovní výkon.
Krátké bloky mají jednu velkou praktickou výhodu
Snadněji se vejdou do života. Hodina je událost. Patnáct minut může být mezera. A člověk, který se přestane spoléhat jen na perfektní podmínky, má mnohem víc příležitostí se během týdne hýbat.
Ale 15 minut není nové magické číslo
Tady je důležité nesklouznout do opačného extrému. Neexistuje zázračná hranice, po které přesně patnáct minut vyřeší všechno. Pro výraznější zdravotní přínosy stále záleží na celkovém objemu, intenzitě, pravidelnosti i typu aktivity. Důležitá je také síla, a u starších dospělých navíc rovnováha a funkční pohyb.
Krátká aktivita je dobrý začátek a dobrý způsob, jak přidat pohyb. Není to kouzelná náhrada všeho ostatního.
„Nemám čas“ a „nemám hodinu“ nejsou stejné věty
Možná je to nejpraktičtější změna. Neptat se: mám dnes čas cvičit? Ale: kolik času dnes skutečně mám? Sedm minut? Patnáct? Půl hodiny? Pak udělat to, co se do toho času vejde.
Některé dny to bude pořád nula. Život se děje. Ale mezi nulou a hodinou existuje překvapivě velký prostor. A pohyb v něm pořád platí.
Upozornění: Článek má informační charakter a nenahrazuje individuální doporučení lékaře či fyzioterapeuta. Při chronickém onemocnění, bolesti, po delší neaktivitě nebo při výrazné změně pohybového režimu je vhodné zohlednit zdravotní stav.
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Zdroje: World Health Organization – Physical activity [1], World Health Organization – Guidelines on physical activity and sedentary behaviour [2], Grazia – Goldie Hawn, 80, Says She Has No Secret, but She Works Out a Little Every Day [3].