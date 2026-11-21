Psací stůl po dědovi nabídl na internetu za pár stovek. Když si ho nový majitel odvezl domů a pustil se do renovace, čekalo ho překvapení.
Do redakce In-Lifestyle.cz nám nedávno napsal čtenář, kterému budeme říkat Petr K. Jeho příběh je milou připomínkou, že dobro v některých lidech stále ještě existuje. Když Petr vyklízel dědečkův byt, narazil na spoustu nostalgických věcí. Staré fotky, knížky, nářadí i různé drobnosti, které dědeček za života posbíral. Nejvíc místa ale zabíral mohutný dřevěný psací stůl z tmavého masivu.
Starý stůl skrýval víc, než se zdálo
Stůl stával v pracovně snad odjakživa a Petr K. si moc dobře pamatoval, jak u něj dědeček psával dopisy, četl noviny a vyřizoval nejrůznější záležitosti. Nábytek byl už sice trochu poznamenaný časem, měl poškrábanou desku a místy oprýskaný lak, přesto mu bylo líto poslat ho na sběrný dvůr. Do vlastního bytu se mu ale nehodil, a tak ho vyfotil a nabídl na Facebooku na Marketplace za 1 200 korun. Zájemce se ozval ještě ten večer a Petr K. měl radost, že nábytek najde nové využití.
Kupující se jmenoval Martin a jeho koníčkem bylo renovování staršího nábytku. Když si stůl následující víkend prohlédl osobně, líbil se mu. Konstrukce byla pevná, zásuvky fungovaly a drobné nedostatky ho vůbec neodradily. Pánové se domluvili, Martin si stůl odvezl s tím, že se brzy pustí do renovace. Když se Martin asi za tři dny ozval znovu, Petr K. se nejprve lekl, že si nákup rozmyslel a bude chtít stůl vrátit. Volal mu ale kvůli něčemu úplně jinému. Ve stole totiž něco našel.
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Petrovi následně vyprávěl, že když se pustil do důkladnější kontroly stolu a plánování toho, co přesně a jak bude opravovat, nevynechal ani zásuvky. Tehdy si prý všiml, že jedna z nich měla podezřele menší vnitřní prostor. Při poklepání na zadní stěnu pak zaslechl dutý zvuk. Nakonec objevil úzkou spáru a drobný výstupek. Zkusil na něj zatlačit a otevřela se skrytá přihrádka.
Uvnitř čekalo něco, co tam mohlo ležet desítky let
V prostoru byla celkem těsně napasovaná kovová krabička. Uvnitř bylo několik stříbrných mincí z období první republiky, zlaté kapesní hodinky na řetízku a zažloutlá obálka a v ní několik starých fotek a vzkaz. Z něj se později zjistilo, že hodinky patřily už otci Petrova dědečka a v rodině se předávaly z generace na generaci. Děda je prý kus života i sám nosil, ale pak je tam zřejmě spolu s dalšími věcmi schoval a na úkryt pak nikdy nepřišla řeč.
Foto: Unsplash Kupující se zachoval způsobem, který dnes není samozřejmostí
Když Martin Petrovi volal a vysvětloval, co našel, ten nejprve nechápal, o co jde. Jakmile si ale pak na fotce přiblížil hodinky a viděl rukopis na obálce, poznal dědečkovy věci. Přiznal, že o žádné tajné přihrádce neměl tušení. Dědeček se o ní nezmiňoval a při vyklízení bytu se nikdo nedostal k tomu, aby starý stůl tak dobře prozkoumal. Muži se proto domluvili na osobním setkání.
Martin přivezl krabičku včetně všech mincí, hodinek i fotografií a vrátil ji Petrovi. Ten byl překvapený a dojatý zároveň. Nabídl mladému muži finanční odměnu, protože si uvědomoval, že objevené věci mohou mít nezanedbatelnou hodnotu. Martin to ale odmítl. Podle něj bylo samozřejmé, že rodinné památky mají zůstat v rodině.
Text zpracovaný redaktorkou In-Lifestyle.cz Ivetou Kohoutovou na základě e-mailu od čtenáře
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„Myslel jsem, že mi chce stůl po dědovi vrátit,“ popisuje Petr K. Kupující v něm však našel cennosti, fotky a vzkaz byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.