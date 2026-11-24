Slavnostní shromáždění v budově Společenského a kulturního centra Lidové sady v Liberci se v středu 18. listopadu 2026 stalo místem, kde desítky policistů a občanských zaměstnanců Krajského ředitelství policie Libereckého kraje převzaly ocenění za svou práci. Důvodem byl 35. výročí vzniku Policie České republiky.
Mezi hosty nechyběl policejní prezident Martin Vondrášek, ředitel krajského ředitelství Libor Špráchal, senátorka Lena Mlejnková, poslankyně Jitka Volfová ani zástupci samosprávy, Armády ČR, Vězeňské služby nebo složek Integrovaného záchranného systému.
Špráchal ve svém projevu ocenil práci kolegů v kraji, který patří dlouhodobě k nejzatíženějším v celé republice, a to právě kvůli chronickému nedostatku personálu. Přesto sdělil povzbudivou zprávu, nábor nových policistů se v letošním roce daří lépe než dříve. Krajské ředitelství za svůj přístup k náboru dokonce získalo ocenění na veletrhu Educa Expo, největší přehlídce škol a firem v Libereckém kraji.
Celkem bylo uděleno sedm druhů ocenění. Policisté obdrželi medaile za záchranu lidského života, za příkladný výkon služby nebo za dlouhodobé profesionální výsledky. Policejní prezident předal medaile „Za věrnost I. stupně" za více než třicet let služby, medaile „Za zásluhy o bezpečnost", čestné medaile i plakety. Nejvýznamnější vyznamenání, „Kříž věrnosti policejního prezidenta", putovalo těm, kteří u policie slouží nejméně čtyřicet let.
Zvláštní uznání získali policisté z Územního odboru Česká Lípa. V květnu letošního roku se jim podařilo objasnit krádež vzácné relikvie z Baziliky sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Relikvii historicky nevyčíslitelné hodnoty se podařilo zajistit, ochránit před zničením a vrátit církvi. Medaile jim předal ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia.
Vondrášek ve svém závěrečném projevu pochválil pozitivní trend u dopravní služby a ocenil preventivní aktivity v oblasti online kriminality, BESIPU i návykových látek. Zvlášť zdůraznil ochranu měkkých cílů a nárůst podvodů v digitálním prostoru, kde v Libereckém kraji výrazně rostou způsobené škody.
Hudební doprovod celého ceremoniálu obstarala Hudba Hradní stráže a Policie České republiky pod vedením dirigenta Jana Zástěry. Sólistou byl držitel Ceny Thálie Tomáš Savka.
Zdroj: Policie ČR